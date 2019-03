Gran Premio d’Australia | è subito doppietta Mercedes | ma a sorpresa a trionfare è Bottas

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019)neldi Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. Trionfa aVallteridavanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel che non va oltre il quarto posto davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Rosse lontanissime dalle. Sesto posto per Kevin Magnussen su Haas, settimo per Nico Hulkenberg su Renault. Ottavo posto per Kimi Raikkonen su Alfa Romeo. Chiudono la top ten Lance Stroll su Racing Point e Daniil Kvyat su Toro Rosso. Quindicesimo posto per Antonio Giovinazzi sull’altra Alfa Romeo, al debutto da pilota ufficiale in Formula 1 e primo pilota italiano dopo otto anni.ha ottenuto anche il giro veloce, che da quest’anno assegna un punto di bonus nella classifica generale. “Sono molto contento, è stata ...

