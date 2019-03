Gp Australia | trionfa Bottas su Hamilton Ferrari | subito disastro | lontanissime dalle

F1 : in Australia trionfa Bottas - giù dal podio la Ferrari : Il finlandese della Mercedes ha dominato la prima gara della stagione. Secondo Hamilton, solo quarta la rossa di Sebastian Vettel

Triathlon - World Serie Abu Dhabi 2019 : Italia sesta nella staffetta mista - trionfa l’Australia : Ottime notizie da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove si è chiusa la prima tappa delle World Series di Triathlon: nella staffetta mista, nuova specialità olimpica, l’Italia con Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (Project Ultraman) e Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al sesto posto, miglior piazzamento di sempre nel circuito per gli azzurri. La nostra selezione chiude a ...

Australian Open – Trionfa Djokovic - Nadal surclassato dal serbo : le foto più belle della finale [GALLERY] : Tutte le foto più belle della finale degli Australian Open 2019 vinta da Djokovic in tre set su Nadal Novak Djokovic Trionfa all’Australian Open. Il serbo numero uno del mondo domina la finale contro Rafael Nadal, numero 2 del ranking, sconfitto in tre set con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in appena due ore e 4 minuti di gioco. Il 31enne campione di Belgrado mette così in bacheca il quindicesimo trofeo dello Slam, diventando ...

Australian Open - trionfa Djokovic : è il 15esimo titolo Slam in carriera : Novak Djokovic conquista gli Australian Open superando in tre rapidi set Rafa Nadal con il risultato di 6-3 6-2 6-3.Era la finale più attesa dopo l"eliminazione a sorpresa di Federer agli ottavi di finale, Novak Djokovic e Rafa Nadal si riaffrontano in finale all"Australian Open. L"attesa rivincita dopo il fantastico precedente del 2012, una battaglia interminabile vinta al 5 set dal serbo dopo 6 estenuanti ore di gioco, senza dubbio il match pù ...

VIDEO Naomi Osaka-Petra Kvitova Highlights Australian Open - la giapponese trionfa in finale a Melbourne ed è la nuova numero uno del mondo : Naomi Osaka è la nuova campionessa degli Australian Open, edizione 2019. La giapponese ha sconfitto al termine di una stupenda finale la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-6 (2) 5-7 6-4 in 2 ore e 30 minuti di partita. Un match molto emozionante con tanti ribaltamenti di fronte, al cospetto di due giocatrici che hanno fatto ricorso anche all’ultima goccia di energia per imporsi. E’ Osaka a festeggiare, bissando il trionfo degli ...

Australian open - Lorenzo Musetti trionfa tra gli juniores : è il primo italiano : Un tie break ad alta tensione, un match point annullato, il trionfo al quarto match point a favore. Lorenzo Musetti è il primo azzurrino a conquistare Melbourne. Dopo la finale persa agli US open lo scorso settembre, ha centrato il titolo agli Australian open junior. Il 16enne di Carrara, prima test

Musetti il baby dal braccio d'oro trionfa agli Australian Open : Lorenzo , 17 anni a marzo, è la nuova promessa del tennis italiano. È di Carrara, frequenta il Liceo Linguistico, sogna Federer e ha cominciato a giocare nello scantinato della nonna