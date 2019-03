Gp Australia | Bottas vince dominando | delusione Ferrari

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Uno straordinario Valtteri Bottas conquista il primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Un successo senza storia quello del finlandese all’Albert Park di Melbourne (Australia), a bordo della Mercedes, e anche sorprendente per le proporzioni, tenendo conto dei distacchi importanti rifilati a tutti, in primis al suo compagno di squadra Lewis Hamilton (secondo) che poco ha potuto al cospetto di un pilota così in feeling con la ...

F.1 - GP d'Australia - Bottas vince a Melbourne. Ferrari giù dal podio : La Mercedes inaugura la stagione 2019 con una doppietta: a vincere, però, non è stato il poleman Lewis Hamilton, ma il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes è riuscito a prendersi la prima posizione in partenza e ha poi allungato su tutti, prendendosi anche il punto aggiuntivo del giro più veloce della gara. Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione, chiudendo davanti a Max Verstappen. L'olandese ...

F1 Gp Australia : vittoria per Bottas - Vettel quarto : ... e conquista anche il punto per il giro più veloce,, Verstappen si lancia all'attacco di Hamilton per conquistare il secondo posto, ma il campione del mondo resiste. La Ferrari non hanno il passo ...

Formula 1 : GP Australia - che Bottas! Ferrari - è già crisi? : Il pilota finlandese ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia, il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton; a completare il podo Max Verstappen, che ha preceduto le due Ferrari di Vettel ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

F1 – Bottas non realizza - Hamilton pronto a lavorare con gli ingegneri e Verstappen soddisfatto : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Australia : Bottas senza parole, Hamilton pronto a lavorare per migliorare e Verstappen soddisfatto: le prime parole dei tre protagonisti del Gp d’Australia prima di salire sul podio La prima gara della stagione 2019 di F1 non ha lasciato delusi gli appassionati delle quattro ruote: una splendida doppietta Mercedes, con Bottas ad avere la meglio sul compagno di squadra campione del mondo in carica. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

F1 - Bottas scappa subito in testa con un punteggio… inedito : la classifica piloti dopo il Gp d’Australia : Il pilota finlandese si porta subito in testa alla classifica piloti con 26 punti, ottenendo anche il punto aggiuntivo per il giro veloce Valtteri Bottas vince il Gp d’Australia, portandosi subito in testa alla classifica piloti davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen, che completano oggi il podio di Melbourne. Punteggio inedito per il finlandese al termine della prima gara, visto che oltre ai 25 per la vittoria arriva anche quello ...

Formula Uno : Bottas trionfa in Australia : 7.45 Valtteri Bottas (Mercedes) domina il Gp di Australia,corsa di apertura del Mondiale.Il finlandese precede il compagno di squadra Hamilton e Verstappen (Red Bull) che a metà gara supera Vettel,in difficoltà con la gomma gialla. Quinto Leclerc,al debutto con la Ferrari.Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) chiude 15°. Hamilton,partito in pole,"bruciato" al via da Bottas che vola in testa. Subito ai box Ricciardo (danni ala anteriore) che poi si ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato gara : Bottas domina e precede Hamilton e Verstappen. Ferrari a picco : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una ...

Mercedes - che… Bottas alla Ferrari in Australia : il finlandese davanti a Hamilton - Vettel fuori dal podio : Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri Bottas, abile a precedere Hamilton e Verstappen. Male la Ferrari, con Vettel e Leclerc giù dal podio La Mercedes comincia alla grande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’Australia. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton, sverniciato al via dal compagno di ...

F1 – Si spengono i semafori a Melbourne - Bottas sorprende Hamilton : ecco la partenza del Gp d’Australia [VIDEO] : semafori spenti sul circuito dell’Albert Park, è cominciato il primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Adrenalina che sale, emozioni che si accavallano e i semafori che si spengono. E’ cominciato il Mondiale 2019 di Formula 1, la partenza del Gp d’Australia ha sancito l’avvio di una stagione che si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena. Sarà un testa a testa tra Mercedes e Ferrari, vicinissime anche ...

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...