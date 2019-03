Gp Australia 2019 | dominio Mercedes | vince Bottas su Hamilton

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Uno straordinario Valtteri Bottas conquista il primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Un successo senza storia quello del finlandese all’Albert Park di Melbourne (Australia), a bordo della Mercedes, e anche sorprendente per le proporzioni, tenendo conto dei distacchi importanti rifilati a tutti, in primis al suo compagno di squadra Lewis Hamilton (secondo) che poco ha potuto al cospetto di un pilota così in feeling con la ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato gara : Bottas domina e precede Hamilton e Verstappen. Ferrari a picco : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una ...

F1 - GP Australia 2019 : come rivederlo in tv. Orario e programma differita su TV8. Le repliche su Sky : Stamattina si è corso il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne è incominciata la stagione con la gara d’apertura all’Albert Park, sul tracciato semicittadino è andato in scena un grande spettacolo e lo show non è mancato a degno inizio del campionato. Lewis Hamilton è scattato dalla pole position e ha subito brillato, le Ferrari non si sono tirate indietro con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica : A Melbourne si è disputato il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo all’Albert Park con i piloti che si sono dati battaglia per la vittoria, lo show non è mai mancato sul tracciato semicittadino nella terra dei canguri. Le Mercedes hanno dominato la gara con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, Ferrari in grandissima difficoltà con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Di seguito l’Ordine d’arrivo ...

F1 Australia 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 #PazziDellaNotte : Nulla è cambiato in Formula 1 (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8), anzi la Mercedes sembra ancora più forte rispetto alla scorsa stagione. È questo il verdetto inequivocabile delle prime qualifiche del Mondiale 2019 all'Albert Park di Melbourne, dove la Ferrari, sbarcata in Australia forte dei buoni riscontri dei test invernali, si è dovuta inchinare ancora una volta di fronte alla realtà del ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Hamilton favorito - Vettel deve rimontare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park a Melbourne (Australia) assisteremo al primo atto di una lunghissima stagione, comprendente 21 appuntamenti, dove ogni tappa sarà fondamentale per centrare il successo finale. Sull’asfalto Australiano il grande favorito è il britannico Lewis Hamilton. L’alfiere della Mercedes, in pole ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - griglia di partenza e orari : Mancano solamente poche ore, ed il Mondiale 2019 di F1 potrà scattare ufficialmente con il Gran Premio di Australia 2019. Dopo le qualifiche, che hanno messo in mostra una Mercedes scintillante, la domanda è: Lewis Hamilton è pronto a dominare? La Ferrari partirà dal terzo posto con Sebastian Vettel e dal quinto con Charles Leclerc dopo un sabato davvero da incubo. Siamo in attesa della gara, che assegnerà i primi 25 punti di una stagione che ci ...

