Governo al lavoro sull' economia fra decreto sblocca cantieri e nuovo Def

Sblocca-cantieri - Governo al lavoro per rilanciare la crescita : Il decreto dovrebbe approdare mercoledì sul tavolo del consiglio dei Ministri. Ma un testo ancora non c'è

Lavoro - Landini : “Salario minimo? Non lo stabilisce il Governo - ma le parti sociali con i contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...

Il Governo del "non fare" brucia 650mila posti di lavoro : È ovvio che in alcuni casi le lungaggini burocratiche sono legate anche alla volontà politica di non procedere alla messa in opera. È il caso dell'Emilia Romagna: il ministro Toninelli ha bloccato la ...

Un tavolo tecnico con il Ministero. Gli Aeroporti di Abruzzo - Marche ed Umbria - al lavoro per definire le proposte da presentare al Governo. : UMWEB, Si è svolto ieri sera presso l'Aeroporto d'Abruzzo, l'incontro tra il Presidente della società di gestione aeroportuale SAGA Enrico Paolini ed il rappresentante dell'Aeroporto di Perugia ...

Cgil : Landini "è Governo della regressione - una presa in giro dire che il nero ci porta via il lavoro" : Duro attacco del segretario della Cgil, Maurizio Landini, al governo, che non considera affatto "del cambiamento come tanti hanno sperato": semmai "quello che sta venendo fuori è il governo della regressione economica e sociale", ha dichiarato alla Camera del lavoro di Pavia. Del resto, ha aggiunto Landini, "se ti dicono che è il nero che sta venendo a toglierti il lavoro, qualcuno ti sta prendendo in giro". ...

Comunità internazionale : alte valutazioni al rapporto di lavoro del Governo cinese : Secondo Lee Hee-ok, direttore dell'Istituto di ricerca sulla Cina della Sungkyunkwan University della Corea del Sud, sotto lo sfondo dell'aumento dell'incertezza dell'economia mondiale del 2018, la ...

Rider - Governo al lavoro : niente cottimo e assicurazione obbligatoria : In arrivo nuove tutele per i Rider, come Luigi Di Maio nei mesi scorsi aveva annunciato a più riprese. Il Governo sarebbe al lavoro, infatti, per preparare un emendamento al decretone che, nella bozza,...

Brunetta : “Caduta Governo? No non faccio pronostici - lavoro dalla mattina alla sera per farlo cadere domani” : Renato Brunetta di Forza Italia, torna a parlare di Governo e della sua caduta Renato Brunetta è uno degli ultimi luogotenenti reduci invitti di quello che fu lo strapotere berlusconiano. Si è ricavato un bunker dal quale ancora riesce a tirare ogni tanto qualche bombetta a mano, dando il segnale concreto di sapere tenere la posizione … L'articolo Brunetta: “Caduta governo? No non faccio pronostici, lavoro dalla mattina alla sera per ...

Protesta di FI coi gilet azzurri - Bernini contro il Governo : ‘Sì al lavoro - no alle bugie’ : Intervenuta al Senato della Repubblica, la capogruppo dei parlamentari di Forza Italia, l’avvocato Anna Maria Bernini, ha ribadito, a nome del gruppo parlamentare forzista, tutta la sua contrarietà per le misure contenute nel cosiddetto 'Decretone': reddito di cittadinanza e quota 100. E lo ha fatto con un lungo intervento, in cui la costituzionalista bolognese ha elencato quelli che sarebbero per Forza Italia i punti di criticità dei due ...

Da Governo trionfalismo mal riposto su dati mercato lavoro : D'altra parte è vero che i contratti a tempo determinato sono diminuiti da agosto, crollando negli ultimi due mesi, ma questa dinamica appare ascrivibile al generale rallentamento dell'economia e all'...

Pastori - olivicoltori e navigator in rivolta : “Pochi aiuti al lavoro - il Governo ci ha deluso” : I fronti aperti si moltiplicano e così le proteste. Il giorno dopo la manifestazione di Pastori e olivicoltori, a salire sul palco della contestazione a Roma sono i precari di Anpal Servizi, l’ente a cui è affidata la gestione delle politiche del lavoro destinate ai beneficiari del reddito di cittadinanza: primo passo, l’assunzione, con contratto d...