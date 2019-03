Gli Oscar del cioccolato italiano | Modica è protagonista

Incredibile rumor per Cyberpunk 2077 : Lady Gaga daGli Oscar a un ruolo nel videogioco? : Cyberpunk 2077 non è solo la prossima scommessa ruolistica di CD Projekt RED, ma rappresenta anche uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni dalla community di appassionati. Naturale, quando allo sviluppo troviamo gli stessi ragazzi che ci hanno regalato il sontuoso The Witcher 3: Wild Hunt, conclusione delle avventure dello strigo Geralat Di Rivia. Fisiologico se il primo video di gameplay è tanto denso di contenuti e idee potenzialmente ...

Roberta Lanfranchi lancia la notte deGli Oscar del turismo italiano : So che si tratta di una struttura avveniristica e all'avanguardia nel mondo… aspetto che ovviamente mi colpisce molto di più rispetto al calcio in sé… '. In merito poi ai suoi prossimi progetti ...

Oscar 2019 - tutti i vincitori : Green Book è il miGlior film : Al Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91esima Notte degli Oscar. Trionfo per Green Book, premiato come miglior film, mentre Olivia Colman e Rami Malek sono stati proclamati migliori attori. Il film di Peter Farrelly vince su Roma, che comunque porta a casa tre statuette. Ecco l'elenco dei vincitori:

Sono stati assegati anche Gli 'oscar' del cinema africano : ... oltre alle opere della diaspora africana nel mondo. In tutto 165 proiezioni partecipate da 100 mila persone. Una giuria di prestigio presieduta dal regista burkinabè Gaston Kaboré, di cui fanno ...

Netflix - dopo Gli Oscar la minaccia è Steven Spielberg. Ma potrebbe venire in aiuto Cannes : Il 72esimo festival di Cannes è alle porte (14-25 maggio) e i rumours relativi ai possibili film in concorso ripropongono prepotentemente il tema più caldo di questi ultimi mesi: il rapporto difficile tra Netflix e il cinema. Vedremo in concorso l’attesissimo The Irishman di Martin Scorsese o The Laundromat di Steven Soderbergh, entrambi targati Netflix? L’anno scorso Cannes rappresentò il punto più alto della frizione tra piattaforma ...

Oscar dell’ecoturismo 2019 : L’Italia reale è molto più accoGliente di quella che recenti vicende sembrerebbero dipingere : In occasione della 16° edizione di Fai La Cosa giusta, la più grande fiera nazionale del consumo critico e stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo, Fondazione Cesare Serono e Legambiente conferiranno l’Oscar dell’ecoturismo 2019 al Centro Ferie Salvatore, gestore dello stabilimento Voglia di Mare a San Felice Circeo (LT), quale spiaggia più accessibile gestito da privati, ed al Comune di Monstesilvano (PE) nella persona del ...

Aspettando Gli Oscar 2019 : le nostre preferenze : Il conto alla rovescia è partito: manca pochissimo alla Notte degli Oscar 2019. La 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il 24 febbraio, con una serie di titoli interessanti e di attori magnicifici (qui tutte le nomination). Nell'attesa, ecco i preferiti della redazione di i-FILMSonline, nelle categorie principali. E voi, per chi fate il tifo?

Talento in mare - ecco Gli Oscar della grande vela : Il Velista dell'Anno, la manifestazione che assegna gli Oscar della vela, ha celebrato lunedì sera a Villa Miani la 25° edizione concedendosi un grande brindisi benedetto da Kim Andersen, presidente ...

Venduto all'asta l'orologio che Bradley Cooper ha indossato aGli Oscar : E' stato Venduto all' asta per 75 mila dollari l'orologio indossato dall'attore americano Bradley Cooper in occasione degli Oscar dello scorso 24 febbraio. L'oggetto, un pezzo unico della serie Big ...

Cinema. L'altro e il valore della diversità. La lettura sociale deGli Oscar : Interessante anche che la società di produzione Plan B di Brad Pitt fosse presente quest'anno con il film Vice su Dick Cheney " film a- maramente istruttivo sui retroscena della politica americana ...

Oscar - Gli sconfitti e Gli scartati : Deadpool 2 - Ready Player One e Solo-A Star Wars Story : In un mondo che celebra i vincitori quanto i troppo spesso millantatori di vittoria, per una volta diamo uno sguardo, più sobrio e obiettivo possibile, a tre titoli attesissimi ma controversi per i risultati al box office, pur portando sul grande schermo dosi massicce di spettacolarità e tecnologia. Iniziamo con Ready Player One. Il film che Steven Spielberg ha girato contemporaneamente a The Post era candidato all’Oscar per i Migliori effetti ...

Spielberg va alla guerra - Netflix stia fuori daGli Oscar : Spielberg versus Scorsese. I giganti di Hollywood di dividono su Netflix e il futuro del cinema, la sua fruizione: i, nuovi, film vanno visti nelle care vecchie sale o in poltrona da casa? Il vero ...

Il piccolo Oscar come Alex - in miGliaia donano per salvare la vita al bimbo di 5 anni : Il piccolo sta lottando da mesi contro un terribile male, una grave forma di leucemia che richiede un immediato trapianto di cellule staminali come ultima speranza. Per questo i genitori hanno lanciato una disperata richiesta di aiuto a cui con sorpresa in poco tempo hanno risposato almeno 5mila persone.Continua a leggere