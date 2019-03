eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) il community manager di BioWare, Jesse Anderson, in un post su Reddit ha spiegato ai giocatori come la crescente negatività della communty sta allontanando alcunidall'interazione diretta con il pubblico, riporta Kotaku."Per iniziare, le cose erano molto più amichevoli qui per i membri del team di sviluppo che normalmente non parlano sui social o sui forum", dichiara Anderson rispondendo ad un post sulla sempre minore comunicazione di BioWare."Potrebbero rispondere alle domande, dare informazioni e sapere che non avranno persone che si arrabbieranno con loro". E prosegue: "Perché un membro del tema di sviluppo deve dedicare del tempo a lavorare sul prossimo aggiornamento da pubblicare quando sa che è probabile che sia accolto con risposte, o che vengano attaccati perché non possono rispondere alle altre domande che i giocatori chiedono? A me non dispiace postare ...

Eurogamer_it : 'Gli atteggiamenti ostili dei consumatori demotivano gli sviluppatori' #Anthem - BonzoMassimo : @MaurizioVoltini @F1_Italia Maurizio, da profano, concordo ma ci sono alcune cose che non tornano. Abbiamo comunque… - Pisolo43399258 : @ecambiaghi Più o meno le facce e gli atteggiamenti del popolo antijuventino in particolar modo napolegni e prescritti -