Giovanni Trapattoni compie 80 anni e se ne infischia | ecco il suo prossimo obiettivo

liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) La meraviglia è accorgersi chetermina l' 80° giro di calendario e lui è ancora lì, in campo, ti appare solo in una maniera diversa. Ma c' è,lo, figurati se non poteva esserci. Non allena più, niente panchine, centri sportivi, scrivanie, è giunta dopodi resistenza la r

juventusfc : 80 anni per una Leggenda della nostra storia e del calcio italiano. Auguri, Mister @giovanni_iltrap ! ??… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno alla leggenda azzurra Giovanni #Trapattoni ?? che compie oggi 80 anni! Difensore e commissario t… - Eurosport_IT : 80 anni del grande Giovanni Trapattoni ???? Da 'Strunz' al 'Cat in the sack', le migliori gag in conferenza stampa ??… -