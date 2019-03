Ginnastica | Coppa del Mondo Vanessa Ferrari | “Punti importanti per le Olimpiadi” Mori

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Larahanno regalato grandi emozioni a Baku e sono salite sul podio al corpo libero in occasione della tappa didel: secondo posto per la toscana, terza piazza per la bresciana e festa grande alle spalle della statunitense Jade Carey. Le azzurre hanno poi raccontato le proprie sensazioni al termine della gara disputata in Azerbaijan, evento fondamentale visto che metteva in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.ha parlato tramite i suoi profili social: “Ancora sul podio e altri puntiper la qualificazione olimpica! L’esercizio è bello e l’esecuzione ottima, i fastidi al tendine mi impediscono al momento di incrementare maggiormente la difficoltà ma non temete, sto lavorando sodo per questo e ho ancora in serbo delle sorprese… Adesso la testa è già alla prossima gara di ...

