Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all’assalto : Non c’è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove si è gareggiato nel weekend e si dirigere direttamente verso Doha. Le ragazze hanno avuto giusto il tempo di fare le valigie, domani si presenteranno in aeroporto e dall’Azerbaijan si trasferiranno nella capitale del Qatar dove si gareggerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo: ...

Ginnastica artistica - classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari in testa al corpo libero - Lara Mori terza. Volata per le Olimpiadi 2020! : Vanessa Ferrari si conferma in testa alla classifica di Coppa del Mondo, la bresciana guida la graduatoria al corpo libero dopo le prime tre gare. La 28enne occupa il primo posto grazie alla vittoria di Melbourne e alla terza piazza strappata oggi a Baku, la Campionessa del Mondo 2006 è Volata a quota 50 punti e guarda tutte dall’alto in basso: la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è entrata nel vivo, solo la vincitrice della ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo oggi (17 marzo) : programma - orari e tv. Come vedere Vanessa Ferrari e Lara Mori : oggi domenica 17 marzo si disputano le Finali di Specialità della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica a Baku (Azerbaijan), in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi pesanti: Vanessa Ferrari e Lara Mori vanno a caccia della vittoria al corpo libero, sono terza e prima dopo il turno eliminatorio e sono pronte per lottare con la quotata statunitense Jade Carey. La bresciana ...

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Baku 2019 in DIRETTA : Marco Lodadio e Martina Rizzelli a caccia del podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, terza tappa a Baku (Azerbaijan). Oggi sono in programma le prime Finali e l’Italia sogna in grande con Marco Lodadio impegnato agli anelli e Martina Rizzelli che salirà sulle parallele: il bronzo iridato va a caccia del podio, ha ovviamente un esercizio di lusso come testimonia il risultato di Doha e può fare saltare il banco migliorando la prestazione ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : le convocate provvisorie dell’Italia. Presenti tutte le Fate del 2003 : La UEG ha pubblicato i nominativi provvisori delle ginnaste convocate per i prossimi Europei di Stettino. Le ginnaste che, ad oggi, sono chiamate a rappresentare l’Italia sono Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia e Alice D’Amato. Il direttore tecnico Enrico Casella ha così scelto di schierare l’intera classe 2003, già campionesse europee fra le juniores. Al momento non si sa su quali attrezzi verranno suddivise, ma viste le ultime uscite sembra ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : presentate le prime squadre. Russia senza Mustafina? Tornano Paseka e Downie : Mancano ormai poche settimane agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile, alcuni Direttori Tecnici hanno già comunicato ufficialmente le formazioni (ricordiamo che la competizione è individuale, ogni Nazionale può schierare quattro ragazze). Valentina Rodionenko, responsabile tecnico della Russia, ha ufficializzato le convocazioni proprio un paio di giorni fa, al termine dei campionati ...

Ginnastica artistica - Road to Olympic Games : le italiane di interesse e la possibile Nazionale - il gruppo di azzurre nel progetto : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo nel pieno del periodo di preparazione al grande evento, la corsa verso il Sol Levante è già partita e in palestra si sta lavorando per presentarsi all’appuntamento nel miglior modo possibile. La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile deve ancora staccare il pass e dovrà centrare la missione ai Mondiali di ottobre ma va ricordato che la Federazione ha stilato il ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Baku 2019 : programma - orari e tv. Torna in gara Vanessa Ferrari : Nel weekend del 14-17 marzo si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità. A Baku (Azerbaijan) verranno messi in palio punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la rincorsa verso i Giochi entra nel vivo e gli atleti impegnati in pedana punteranno a ottenere dei risultati importanti per avvicinarsi alla rassegna a cinque cerchi. Vanessa Ferrari ...

Ginnastica artistica - alle Olimpiadi torna la squadra da 5 atlete? Tutte le novità per Parigi 2024 - modifiche importanti : alle Olimpiadi di Parigi 2024 torneranno le squadre composte da 5 atlete? Questa sembra essere la grande novità per la Ginnastica artistica in merito alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella capitale francese, l’indiscrezione è stata lanciata da Enrico Casella ai microfoni di volare.tv durante il recente Trofeo di Jesolo. Il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana ha svelato infatti che ci sarebbero delle grosse novità ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : le possibili convocate dell’Italia. Ballottaggio in arrivo : Manca un mese esatto ai Campionati Europei di Ginnastica artistica a Stettino (Polonia) e la nazionale italiana si trova nel pieno della preparazione per quello che sarà il primo importante appuntamento della stagione. A tal proposito vale la pena ricordare che la rassegna continentale di quest’anno sarà individuale, quindi riservata unicamente alla categoria senior e per la quale partiranno solo quattro ginnaste. Ecco perché, al momento di ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : un mese alle gare - fissata la scadenza per le convocazioni. Quali saranno i quartetti? : Manca poco più di un mese agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile. Entriamo nella fase calda di preparazione in vista del primo grande appuntamento internazionale della stagione, i vari Commissari Tecnici stanno osservando da vicino le ragazze e stanno già facendo le proprie valutazioni in vista delle convocazioni che avverranno nelle prossime settimane. Enrico Casella probabilmente ...

Asd Judo Frascati (Ginnastica artistica) - un primo e un secondo posto : Asd Judo Frascati (ginnastica artistica), un primo e un secondo posto nella serie D a squadre L’Asd Judo Frascati continua ad ottenere buoni risultati con le ragazze del settore della ginnastica artistica. Il club tuscolano è stato protagonista sabato scorso nella gara a squadre del campionato federale di serie D (livello LB3) andata in scena ad Aprilia. A seguire le atlete frascatane c’erano i tecnici Giorgia Coni e Valerio Capece che hanno ...

Ginnastica artistica - Ferrari - Rizzelli e Mori in partenza per la Coppa del Mondo : le avversarie ed i possibili scenari : Da giovedì 14 a domenica 17 marzo si terrà a Baku la terza prova di Coppa di Mondo di Ginnastica artistica per specialità: è un appuntamento al quale l’Italia femminile parteciperà con Martina Rizzelli alle parallele e con Vanessa Ferrari e Lara Mori alla trave e al corpo libero. Diversamente dalla tappa di Melbourne, la competizione in Azerbaijan sarà ancora più serrata: il numero delle partecipanti è nettamente superiore, così come il livello ...