Gilet gialli | giornalaio Champs-Elysees | “Ho perso tutto | hanno dato fuoco alla mia

(Di domenica 17 marzo 2019) “Sono disoccupato, ho“: così José Russo,sugli, a Parigi che ha visto la sua edicola, una delle più note della città, datafiamme e ridotta in cenere durante la manifestazione deiieri. “Ho avuto anche fortuna – dice – potevo essere dentro, me ne ero appena an. Mi capita spesso di rimanere all’interno per fare i conti e loro non se ne sarebbero accorti perché abbasso le saracinesche. Avrei potuto arrostire“. “Ho visto quello che è successo ieri – ha raccontato – come si fa a prendersela con altri lavoratori, mica con i multimiliardari…“, aggiunge, parlando dei camerieri del Fouquet’s, che sono ora nei guai come lui dopo che il prestigioso ristorante è stato saccheggiato e incendiato. Josè Russo era gestore anche di una seconda edicola sugli ...

