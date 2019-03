Gianni Mura | “Ronaldo andrebbe squalificato ma finirà a tarallucci e vino”

ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019), nella sua rubrica domenicale “Sette giorni di cattivi pensieri”, torna sul caso Ronaldo dopo aver trattato quello Simeone. “Ora che le squadre spagnole sono sparite dal tabellone più prestigioso si spera che spariscano anche gli huevos. Aveva cominciato Simeone dopo il 2.0, multato di 20mila euro. Meritava due turni di squalifica, avevo scritto. CR7, dopo il 3-0, replica il gesto, due volte e in modo più studiato e sinuoso. Dai filmati, sembra che gridi qualcosa all’indirizzo dei tifosi dell’Atletico. Forse per via di questo particolare alcuni giornali prevedono per lui un turno di squalifica. Ne darei due, ma il precedente di Simeone pesa e mi sa che sie vino. Multa anche a CR7, e tanti saluti”.evidenzia anche il comportamento pilatesco dei club: Resta un aspetto da discutere. So che non piacerà ai club, pazienza. In caso di ...

