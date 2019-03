Giallo ad Amici | che fine ha fatto Alessandro Casillo?

Amici 18 : è ' Giallo ' su Alessandro Casillo - sparito dal talent e dai social : Dopo aver saputo che uno dei direttori artistici del serale è Ricky Martin, i fan di Amici hanno spostato la loro attenzione su un vero e proprio "mistero" che avvolge la scuola più famosa d'Italia in queste ore. Da quando si è saputo che Alessandro Casillo non ha preso parte alla puntata del 16 marzo, sul web sono circolati molti gossip a riguardo: c'è chi ipotizza che il cantante abbia abbandonato spontaneamente la scuola, chi sussurra che sia ...

