George Clooney difende Meghan | «Non si cura degli attacchi dei giornalisti»

vanityfair

(Di domenica 17 marzo 2019) William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry esono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e: quali sono le differenze?«A voltericeve un’attenzione piuttosto sleale da parte dei media. Io stesso so cosa significa quando la stampa inizia ad attaccarti per motivi ridicoli. E lo trovo piuttosto ingiusto, visto che lei non sta facendo altro che vivere la sua vita».torna are l’amicaMarkel. Intervistato da Good Morning ...

infoitcultura : C’è Posta per Te, Maria De Filippi e la frecciatina a George Clooney: “Se la tira…” - Wiki_Fred : Stamattina sveglio con 'Perdere l'amore' in testa, con Massimo che si dispera per i primi capelli bianchi. Non era… - EmilioBerettaF1 : George Clooney: 'In qualche modo sono un po’ in guerra anch’io' -