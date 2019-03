Genoa-Juventus | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Juventus formazioni ufficiali - turnover Juve : Dybala torna titolare : GENOA JuveNTUS formazioni ufficiali – Superata l’impresa di Champions League, gli uomini di Allegri si rituffano sul campionato dove, forti dei 18 punti di vantaggio, dovranno chiudere il discorso Scudetto il prima possibile per concentrarsi sulla Champions, obiettivo stagionale insieme all’ottavo scudetto consecutivo. Max Allegri, dopo aver preparato la partita perfetta contro i Colchoneros del […] More

Genoa-Juventus in tv e streaming : orario d’inizio e programma : Dopo la trionfale settimana che ha portato la Juve ai quarti di finale di Champions League, la Juventus è pronta a tornare in campo in campionato. Nella 28^ giornata di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri, prima in classifica a +18 dal Napoli, dovrà affrontare la trasferta di Genova. Nel lunch match della domenica, ci sarà il Genoa di Cesare Prandelli, che aveva fermato i campioni d’Italia nel girone d’andata Torino. Le due ...

Genoa-Juventus : probabili formazioni - quote e pronostico : Genoa-Juventus: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 17 Marzo 2019 alle ore 12.30 al Marassi di Genova arriva la Juventus. Il Genoa, nella sfida di pranzo, si prepara ad affrontare i bianconeri nel match valido per la 28a giornata di Serie A 2018/19. Genoa-Juventus: come arrivano le squadre Genoa: partita peggiore non poteva prospettarsi per i rossoblu. Se già il Grifone aveva previsto una partita complicata, certamente ...

Pagelle GENOA JUVENTUS – Nel Genoa di Prandelli prove di 4-4-2 a Pegli nell'amichevole contro il Baiardo. La principale novità potrebbe riguardare la difesa con Gunter titolare al posto di Zukanovic. Va invece verso la conferma Pereira sulla corsia di destra con Biraghi destinato quindi alla panchina. A centrocampo c'è Rolon con lo spostamento di

Genoa Juventus - Allegri lascia a casa CR7 : 'deve riposare' : Niente Cristiano Ronaldo a Genova. Chi si aspettava di vederlo in campo anche domani a Marassi, cinque giorni dopo la trionfale notte di Champions, è rimasto deluso. Perfino un 'mostro' come CR7 va ...

Genoa-Juventus - attenta Juve : “Anche all’andata eravamo spacciati e poi” : Genoa-Juventus – Insieme al Parma, il Genoa è al momento l’unico club che è riuscito a fermare in casa sua la Juventus. I rossoblù, all’andata, stopparono la corsa dei bianconeri grazie al gol di Bessa e strapparono un clamoroso pareggio a Torino. Per la prima volta la Juve non riuscì a vincere in campionato. E domani gli uomini di Cesare Prandelli potrebbero centrare […] More

Juventus - Allegri pensa già all’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

Juventus - la probabile formazione contro il Genoa : CR7 non convocato - tocca a Dybala : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro il Genoa. I bianconeri domani faranno ricorso al turnover e in attacco non ci sarà Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato. Dunque CR7 resterà a Torino per riposare ed essere pronto per le prossime sfide di campionato e di Champions League. contro il Genoa in attacco è possibile che ci sia il tridente formato da Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Mario ...