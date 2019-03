Generazione Giovani chiude Milo Infante | C' è dispiacere | non vedo un

blogo

(Di domenica 17 marzo 2019)Voluto da Andrea Fabiano, chiuso da Carlo Freccero:, il programma della domenica mattina che dà voce aii battenti. La prima puntata è andata in onda domenica 17 marzo, l'ultima il 17 marzo. Il conduttore, che è stato anche l'ideatore del programma, non ha nascosto la delusione:"Questo è l'ultimo momento in cui i nostri ragazzi potranno dire la loro. A me dispiace molto perchéè nato da un incontro con l'ex direttore di Rai2 Andrea Fabiano, che ha creduto in questo progetto ovvero nel tentare di far parlare per la prima volta in questi anni dei ragazzi. La soddisfazione di aver fatto questo programma è enorme. Ora c'è un po' diperché quando si spengono le voci dei ragazzi, la domanda è: dove e come potremo ancora sentire questa foresta che cresce invece del solito albero che cade e che fa tanto ...

