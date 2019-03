viaggi.ilgazzettino

(Di domenica 17 marzo 2019) Basta semplicemente pronunciare la parola '', per sapere di poter bere il prezioso nettare a base di bollicine. Per festeggiare questa tipologia diamata in tutto il mondo, dal 19all'8 settembre c'è il '': domenica 19 si inagura con una giornata di festa in oalRosé e per 4 mesi si svolgono incontri food&wine,...

PiacereIseo : Franciacorta Summer Festival: dal 19 maggio vino, sport e cultura nella terra delle bollicine - Quotidiano di Puglia - PiacereIseo : Franciacorta Summer Festival 2019-Agenda - Federvini - PiacereIseo : Franciacorta Summer Festival 2019 dal 19 Maggio all'8 Settembre - Testata giornalistica registrata Tribunale di Tor… -