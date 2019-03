Forza Nuova ricorda Pasquale Senatore ed auspica una strada in suo nome

All'Italia non serve una riedizione del bipolarismo - ma una nuova e grande Forza centrista : Che, la sinistra dovrebbe finalmente dirlo, è sovranista e nazionalista ma, oggettivamente, meno populista e respingente in economia. Molti, in primo luogo in forza Italia ma anche a sinistra, ...

All’Italia non serve una riedizione del bipolarismo - ma una nuova e grande Forza centrista : Il problema politico italiano è il centro. Il fatto che non esista, come formazione autonoma e visibile, è la fonte dei nostri problemi di governabilità. Ed è ciò che ingaburglia e fa avvitare la crisi politica latente. Abbiamo quattro forze che si spartiscono lo spettro politico elettorale: Lega, P

DAZN Media nuova Forza advertising sportivo : DAZN Group, leader digitale tra i Media sportivi a livello globale, ha annunciato oggi che DAZN Media, con l’introduzione di sponsorizzazioni e pubblicità all’interno della piattaforma di streaming sportivo, sarà la nuova entità responsabile per le Media partnership internazionali. DAZN Media supervisionerà tutte le opportunità commerciali a livello globale e locale per i brand all’interno di ...

La denuncia di Forza Nuova - Fedato : 'Offese e bestemmie : è questo l'8 marzo delle femministe?' : Approfondimenti Banche, PdP e FN: 'L'usura? Peccato che grida vendetta al Cielo. Veneto terra devastata' 24 febbraio 2019 L'8 marzo di Forza Nuova, ricordando Pamela e Desirée 8 marzo 2019 'Offese e ...

Sicurezza - il sindaco del Pd fa le ronde e Forza Nuova gli regala la tessera. Ma lui respinge : “La cestino subito” : Un sindaco del Pd che fa le ronde (anche se preferisce chiamarle pedalate) e Forza Nuova che gli spedisce una tessera onoraria in segno di apprezzamento. È quello che è successo a Savignano sul Rubicone, paese di quasi 18mila abitanti in provincia di Forlì-Cesena, dove il primo cittadino Filippo Giovannini ha già fatto sapere di non gradire il regalo inaspettato. Alla terza pedalata notturna del sindaco e della sua Giunta, un gesto simbolico da ...

Il sindaco di Savignano sul Rubiocne fa le "ronde" : da Forza Nuova tessera onoraria : Non ama che si chiamino "ronde". Ma le "pedalate" notturne come gesto simbolico in chiave sicurezza di un sindaco Pd del Cesenate, attirano la provocazione di Forza Nuova che gli spedisce una tessera onoraria con tanto di "applauso". Un 'regalo' che arriva da una Forza politica diametralmente opposta e che il primo cittadino di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), Filippo Giovannini, non gradisce.Il botta e risposta tra il partito di ...

Per una nuova Forza socialista Millennial : Se qualcuno, vista la forza della candidatura di Massimo Zedda a Presidente della Regione Sardegna, si era fatto l'illusione, dopo la bella rimonta di Giovanni Legnini in Abruzzo, di un rapido rovesciamento di fronte, si è dovuto ricredere. La strada per la sinistra, e per una nuova alleanza democratica e progressista, è lunga e impervia.Il dato delle elezioni sarde conferma il giudizio che avevo già espresso qualche ...

Omofobia e unioni civili : 11 esponenti di Forza Nuova rinviati a giudizio a Cesena : A Cesena, per la prima volta, un tribunale ha rinviato a giudizio delle persone con l'accusa di istigazione all'odio contro la comunità gay. Si tratta di alcuni esponenti locali di Forza Nuova, il partito di estrema destra fondato da Roberto Fiore e Massimo Morsello. In totale sono 11 militanti che il 5 febbraio 2017 avevano voluto protestare contro l'unione civile di due uomini gay inscenando un finto "funerale d'Italia". È la prima volta che, ...

Foibe - alla sede dell'Anpi lo striscione di Forza Nuova : CREMONA - Nel giorno del ricordo delle vittime delle Foibe, Forza Nuova attacca uno striscione alla sede dell'Anpi seguito dall'invio del seguente comunicato: "Oggi, domenica 10 febbraio, ricorderemo ...

Torino - i pugili scendono in strada e impediscono il corteo di Forza Nuova : I militanti di estrema destra avevano organizzato un presidio contro la mafia nigeriana. A impedirlo gli attivisti dello spazio popolare Pablo Neruda di Torino: "Nei quartieri non vogliamo né spacciatori né fascisti".Continua a leggere

Padova - saluto romano al funerale del segretario regionale di Forza Nuova : Digos fa informativa in Procura : Prima la benedizione e il segno della croce. Poi il saluto romano. Così i camerati di Forza Nuova hanno salutato Andrea Visentin, segretario regionale di Forza Nuova in Veneto. È morto per un male incurabile all’età di 44 anni e siccome era un dipendente dell’Arca del Santo, è stata concessa la celebrazione del funerale nella Basilica del Santo a Padova. Il tempio era gremito. Ma è stato all’uscita, dopo la benedizione della ...

Sfida alla mafia nigeriana Forza Nuova a Castelvolturno : Sfida all’OK Corall “Ascia Nera” sulla domiziana. alla finestra gli agenti FBI che indagano sulle voci di espianti di organi. E da una parte il tranquillizzatore sindaco Russo e dall’altra il comizio di Roberto Fiore con la puntuale contestazione... Segui su affaritaliani.it

Traforo del Frejus - pronta la nuova galleria che rafForza la sicurezza : Mentre sulla realizzazione della Torino-Lione continua a regnare l'incertezza politica e l'apertura dei cantieri del tunnel di base resta appesa ad un filo, la seconda galleria autostradale del Frejus,...

Venezia : Forza Nuova - no a nuova moschea a Marghera : Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - Nella serata di ieri i militanti di Forza nuova hanno affisso uno striscione riportante la scritta 'No moschea', davanti ad un edificio di Marghera. L'immobile da qualche tempo ospiterebbe il luogo di ritrovo e di preghiera della comunità islamica di Venezia. "Il caso