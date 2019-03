Formula 1 | GP Australia Bottas | ' Mi sentivo bene' Hamilton | ' Parlerò con gli ingegneri'

Formula Uno - gran premio d'Australia : trionfa Bottas : ... anche se l'altra: è il finlandese Valtteri Bottas a tagliare il traguardo dell'Albert Park da vincente, sua quarta vittoria in carriera, davanti al compagno di squadra e campione del mondo uscente ...

Formula1 Australia Bottas : "Mai cosi forte"; Hamilton : "Devo migliorare" : Stupito e stupefacente Bottas dopo il suo successo nel GP inaugurale della stagione, in Australia. Il finlandese della Mercedes ha dominato la gara, realizzando anche il giro veloce e intascando così ...

Giovinazzi quindicesimo in Australia Automobilismo - Formula 1 : a Melbourne il gran premio inaugurale del campionato del mondo 2019 : Antonio Giovinazzi non va a punti nel gran premio del debutto. Il pilota di Martina Franca, nel gp di Australia sul circuito di Melbourne, arriva quindicesimo perdendo una posizione rispetto alla ...

Formula Uno - Bottas è un fulmine in Australia davanti ad Hamilton. Male le Ferrari : Valterri Bottas sorprende tutti, forse pure se stesso, e parte con il botto nel primo gran premio stagionale a Melbourne. Il pilota finlandese della Mercedes, infatti, con una partenza bruciante ha ...

Formula 1 : GP Australia - che Bottas! Ferrari - è già crisi? : Il pilota finlandese ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia, il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton; a completare il podo Max Verstappen, che ha preceduto le due Ferrari di Vettel ...

Chi ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1 : La prima gara del Mondiale 2019 si è corsa questa mattina all'Albert Park di Melbourne: si è conclusa più o meno nel modo in cui era iniziata

Formula Uno : Bottas trionfa in Australia : 7.45 Valtteri Bottas (Mercedes) domina il Gp di Australia,corsa di apertura del Mondiale.Il finlandese precede il compagno di squadra Hamilton e Verstappen (Red Bull) che a metà gara supera Vettel,in difficoltà con la gomma gialla. Quinto Leclerc,al debutto con la Ferrari.Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) chiude 15°. Hamilton,partito in pole,"bruciato" al via da Bottas che vola in testa. Subito ai box Ricciardo (danni ala anteriore) che poi si ...

