Flat tax | Salvini | “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti” Di Maio frena | “No promesse

Il M5S boccia la Flat tax leghista : «È soltanto propaganda elettorale» : E rilanciano: si possono ridurre gli scaglioni e la pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare

Matteo Salvini - il rilancio sulla Flat tax per le famiglie. Il piano e i numeri : chi ci guadagna e quanto : La Lega lancia con forza il tema della flat tax familiare e all' improvviso spuntano dossier sull' inapplicabilità della misura. Ieri mattina, a Melfi - in provincia di Potenza - il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha dichiarato l' intenzione di far entrare entro la fine dell' anno la tassa pia

Il M5S boccia la Flat tax leghista : 'È soltanto propaganda elettorale' : Ambienti Cinque stelle fanno filtrare che anche gli uomini del Carroccio, tra cui il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia e il sottosegretario a palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, avrebbero ...

Flat tax - sfida di numeri Lega-M5SDi Maio : "No promesse alla Silvio" : Tra Lega e Cinque Stelle è polemica sui numeri della Flat tax. Fonti del ministero dell’Economia hanno fatto trapelare l’entità del mancato introito per lo Stato da una misura del genere: 59 miliardi all’anno. Segui su affaritaliani.it

Salvini lancia la Flat tax per le famiglie. Di Maio cauto : 'No a promesse alla Berlusconi' : I CONTI NON TORNANO - lntanto, è già iniziato il balletto sulle cifre e dalle parti del Ministero dell'Economia si fanno i conti. Che, come sempre, non tornano . Secondo una simulazione dell'8 ...

I 5 Stelle affondano la Flat tax leghista : “È soltanto propaganda elettorale” : La proposta leghista di introdurre una flat tax per le famiglie viene cestinata dagli uomini del Movimento 5 Stelle e bollata come «propaganda elettorale». Le ragioni della bocciatura risiedono nei costi della misura anticipata ieri su La Stampa: tra i 25 e i 59,3 miliardi di euro. Una misura impossibile da attuare. O come punge Luigi Di Maio: «Una...

I 5 Stelle affondano la Flat tax leghista : "È soltanto propaganda elettorale" : Ambienti Cinque Stelle fanno filtrare che anche gli uomini del Carroccio, tra cui il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia e il sottosegretario a palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, avrebbero ...

Sfida sulla Flat tax : A portare il gelo sul 'reddito familiare' ideato dal sottosegretario leghista Armando Siri è uno studio messo a punto dal ministero dell'Economia e datato 8 febbraio 2019 secondo il quale la flat tax ...

Salvini : Flat tax ai lavoratori dipendenti. Di Maio apre ma «con prudenza» : Alla vigilia di una settimana segnata dallo sblocca-cantieri e probabilmente anche dalle prime riunioni di governo in vista del Def e del ddl crescita, Matteo Salvini alza la posta sulle opere e...

Simulazione Mef : Flat tax a due aliquote costa 59 - 3 miliardi : Secondo la Simulazione riguarderebbe circa 16,4 milioni di famiglie con un vantaggio medio familiare di circa 3.600 euro. Due le aliquote previste nella Simulazione: il 15% fino a 80mila euro di reddito e del 20% per i redditi eccedenti gli 80mila...

Flat tax familiare. Di Maio apre a Salvini - "Ok - ma no a promesse alla Berlusconi". Conte frena : È quantoprevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata ieri in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura riproposta dalla Lega che ...

Flat tax famigliare - 25 miliardi di spesa : Il Mef, Ministero di Economia e Finanza, guidato da Giovanni Tria, vorrebbe approvare un unico pacchetto in cui far confluire misure su cantieri, appalti, investimenti pubblici e privati. Secondo ...

Sfida di Salvini sulla Flat tax : «Va fatta». Di Maio : «No promesse alla Berlusconi» : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)

Flat tax - Salvini alza la sfida : ‘Va estesa a famiglie’. Di Maio : no promesse alla Berlusconi : Nuovo fronte nel governo. Di Maio: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi. Siri (Lega): nell’ultima versione vale 13 miliardi (ma per il Tesoro ne costerebbe 59)