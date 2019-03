Flat tax | Salvini | “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti” Di Maio apre | “Fiducioso Ma

Fisco - Di Maio : ok Flat tax ma no promesse alla Berlusconi : Roma, 17 mar., askanews, - "Sulla flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5S abbiamo lavorato a una riduzione degli ...

La Flat tax per le famiglie voluta dalla Lega rischia di costare 59 - 3 miliardi : La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega. Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, ...

Flat tax : in simulazione Mef costerebbe 59 - 3 miliardi : La Flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. E' quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al Ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega. Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, ...

I numeri di Tria irrompono nel sogno Flat tax di Salvini : La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. E' quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al Ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega.Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, secondo il documento, sarebbe di 4,4 miliardi.Nell'ipotesi di simulazione ...

Salvini : "Nel 2019 Flat tax anche per lavoratori dipendenti" : Matteo Salvini prosegue la campagna elettorale in vista delle regionali che si terranno in Basilicata domenica 24 marzo. Il ministro dell’Interno ha fatto stamane tappa a Potenza, soffermandosi per un comizio con i cittadini di Melfi. Per invitare i lucani a votare Lega, Salvini ha snocciolato i risultati ottenuti fin qui dal governo Conte: "Con questa manovra economica - ha evidenziato il vicepremier - siamo già riusciti ad avvantaggiare ...

La promessa di Salvini sulla Flat tax : "Nel 2019 anche ai lavoratori dipendenti" : ... con due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi secondo un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al Ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ...

Salvini lancia la "Flat tax" per i dipendenti. Per il Tesoro costerebbe quasi 60 miliardi : Il governo sarà a breve impegnato a definire il Def, il documento di economia e finanza, che dovrà scontare il rallentamento della crescita, dall'1 per cento del governo, la Commissione Ue è scesa ...

La Lega rilancia la Flat tax per le famiglie : Ma di fatto su questo fronte, quello delle misure che possono dare un segnale chiaro per la crescita dell'economia e dare fiato alle tasche delle famiglie, arriva sul Corriere un sondaggio ...

Una Flat tax delle famiglie - la "sparata elettorale" impossibile da realizzare : L'aliquota unica che Salvini vorrebbe anticipare al 2019 costerebbe oltre 50 miliardi di euro, il costo di circa tre manovre...

Flat tax famiglia - ecco i costi : di Ileana Sciarra La Flat tax applicata alle famiglie proposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini costerebbe oltre 50 mld di euro , praticamente il costo di circa tre manovre economiche. Lo ...

Flat tax : Salvini - nel 2019 a lavoratori dipendenti : "Noi non abbiamo smesso di lavorare" sulla Flat tax "giorno e notte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Melfi, Potenza,. "Con questa manovra economica ...

Salvini : 'Flat tax nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia' : Il ministro dell'Interno ribatte: ' fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo... Nell'Italia che ho in mente donne ...

Salvini : 'Flat tax nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia' : Il ministro dell'Interno ribatte: ' fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo... Nell'Italia che ho in mente donne ...

Salvini : 'Flat tax nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia' : Il ministro dell'Interno ribatte: ' fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo... Nell'Italia che ho in mente donne ...