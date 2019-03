Flat tax | duello M5S-Lega Salvini | come il reddito | la misura va fatta

Lega : Flat tax ha incidenza di circa 12 miliardi : Roma, 17 mar., askanews, - "La flat Tax Fase II ha un'incidenza di circa 12 mld e si riferisce ad un intervento di riduzione dell'imposta per tutte le famiglie fino a 50 mil euro di reddito". Così la ...

Flat tax per i dipendenti - Mef : costa 59 miliardi. Ma per la Lega sono 12 : La Flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura riproposta in queste ore dalla Lega che però confuta le cifre del documento del Tesoro. 'La Flat Tax Fase ...

Simulazione Mef : Flat tax a due aliquote costa 59 - 3 miliardi : La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. Lo segnala una Simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega. Secondo la Simulazione effettuata 'la tassa piatta' riguarderebbe ...

Salvini : 'Nel 2019 Flat tax per i dipendenti'. Di Maio resta prudente | : Secondo il ministero dell'Economia, la misura costerebbe 59 miliardi. Il leader della Lega: "Non abbiamo mai smesso di lavorarci". Il leader del M5s: "Troveremo soluzione, l'importante è non fare promesse alla Berlusconi"

La Lega allarga la Flat tax. Il Mef frena : "Costa troppo" : Ma di fatto su questo fronte, quello delle misure che possono dare un segnale chiaro per la crescita dell'economia e dare fiato alle tasche delle famiglie, arriva sul Corriere un sondaggio ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio a Salvini : "Non facciamo come Berlusconi" : I COSTI - Intanto al ministero dell'Economia si fanno i conti. Una simulazione dell'8 febbraio, circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, prevede - per la Flat tax a due ...

Di Maio : ok Flat tax - no promesse facili : "Sulla flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5S abbiamo lavorato a una riduzione degli scaglioni e della pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare e si indiduerà un punto di incontro". Lo afferma Di Maio. "L'importante -sottolinea- è non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio : "Non facciamo come Berlusconi" : Una Flat tax anche "per le famiglie dei lavoratori dipendenti italiani". Da Melfi , tappa della sua campagna elettorale in Basilicata, Matteo Salvini rilancia il cavallo di battaglia della Lega. La ...

Salvini promette : nel 2019 Flat tax anche per le famiglie. Ma dal Mef numeri poco rassicuranti : 'Dopo aver pensato a artigiani, partite Iva e commercianti, ora toccherà ai lavoratori dipendenti', la promessa fatta dal vice premier. Il ministero, però, avverte: costerebbe circa 60 miliardi

Flat tax - Salvini : “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti”. Di Maio apre : “Fiducioso. Ma non promesse alla Berlusconi” : Comunicazione a distanza tra i due vicepremier sul tema della Flat tax familiare. Dopo la dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Noi non abbiamo smesso di lavorare. Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle ...

Fisco - Di Maio : ok Flat tax ma no promesse alla Berlusconi : Roma, 17 mar., askanews, - "Sulla flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5S abbiamo lavorato a una riduzione degli ...

La Flat tax per le famiglie voluta dalla Lega rischia di costare 59 - 3 miliardi : La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega. Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, ...

Flat tax : in simulazione Mef costerebbe 59 - 3 miliardi : La Flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. E' quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al Ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega. Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, ...

I numeri di Tria irrompono nel sogno Flat tax di Salvini : La flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. E' quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al Ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura rilanciata in queste ore dalla Lega.Del costo totale della misura, il peso della clausola di salvaguardia, secondo il documento, sarebbe di 4,4 miliardi.Nell'ipotesi di simulazione ...