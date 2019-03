Ferrari in ombra in Australia | ma finiamola con il solito disfattismo italiano…

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) L’avvio non è certamente da sogno, ma non basta una gara nata male per puntare il dito contro laIlitaliano, un avvio poco soddisfacente ed ecco che lo scenario cambia radicalmente. Due settimane fa tutti ad incensare laper la velocità dimostrata in pista, elogi e lodi sperticate all’indirizzo di una SF90 apparsa subito solida e consistente. Sono bastati quattordici giorni per trasformare quelle parole al miele in critiche feroci, abbattutesi come un uragano sul team di Maranello per una gara nata male e terminata comunque con 22 punti in classifica. D’accordo parliamo del peggiore inizio stagionale dal 2012 con Fernando Alonso, ma che senso ha gettare fango sul Cavallino quando sono passati solo 58 giri dall’inizio del nuovo Mondiale?photo4/LapresseIlitaliano, senza basi e senza alcuna logica. ...

paoloGolia : Deluso per Ferrari. Occorre miracoloso sviluppo vettura o sarà stagione drammatica. Solidale con Leclerc. Team è r… - diariomotori : Formula 1, dominio Bottas a Melbourne. Ferrari in ombra - Sally_thunder : L'ombra del 2014 la sento molto vicina... Brutta Ferrari e 50 secondi non si recuperano facilmente #AusGP #F1 -