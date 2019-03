Femminicidio | la sociologa | «Il segnale che mandano certe sentenze»

vanityfair

(Di domenica 17 marzo 2019) «Duenon fanno la giurisprudenza, ma colpiscono». Barbara Poggio,e docente all’Università di Trento specifica subito che non sono i due casi saliti alla ribalta delle cronache a fare la differenza, ma che sono anche questi parte integrante di un clima che vede un assottigliarsi dei diritti delle donne. «Sul piano delle norme», dice la, «formalmente nulla cambia, è l’interpretazione invece a cambiare perché legata al contesto storico, culturale e politico in cui avviene. Può succedere allora di vedere come sul tema della violenza nei confronti delle donne permangano giudizi e stereotipi sessisti».I due casi finiti in prima pagina e commentati anche dal mondo politico sono quelli di Genova e Bologna.Nel primo la giudice Silvia Carpanini ha deciso di condannare a 16 anni Javier Napoleon Pareja Gamboa, che ha ucciso la compagna Jenny e non ai trenta ...