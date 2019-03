Federica Nargi e Alessandro Matri di nuovo genitori

Federica Nargi - è nata la figlia Beatrice : il messaggio commovente : La ex velina Federica Nargi ha partorito nel cuore della notte una bambina, Beatrice. La notizia è stata data nel subito papà, il calciatore Alessandro Matri che ha pubblicato una foto della neonata sul suo profilo Instagram, senza entrare nei dettagli del parto. Il post ha ricevuto già tantissimi mi piace e commenti da parte dei fan. I due hanno già una bambina, Sofia e hanno festeggiato pochi giorni fa il loro decimo anno insieme. Per ...

Federica Nargi mamma bis - l’ex Velina ha partorito : l’annuncio di papà Matri : Federica Nargi ha partorito: l’ex Velina mamma per la seconda volta Federica Nargi ha partorito! La notizia è arrivata nel cuore della notte e direttamente dal profilo Instagram di papà Alessandro Matri. Non sono molti i dettagli resi noti dal calciatore, ma siamo certi che, dando la notizia, ha anche voluto far sapere che la […] L'articolo Federica Nargi mamma bis, l’ex Velina ha partorito: l’annuncio di papà Matri ...

Federica Nargi e Matri - 10 anni d'amore : lei gli dedica un emozionate video sui social : Legati dal 2009, il calciatore e l'ex velina hanno una figlia, Sofia, e sono in attesa di un'altra femminuccia

Federica Nargi - dedica speciale per Alessandro Matri : un traguardo importante : Federica Nargi e Alessandro Matri innamorati più che mai: una coppia sempre più affiatata Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più solide del calcio italiano, e non solo. Sono la prova perfetta del fatto che la coppia calciatore e velina a volte funziona. Si sono fidanzati tanti anni fa, sono cresciuti insieme […] L'articolo Federica Nargi, dedica speciale per Alessandro Matri: un traguardo importante proviene da Gossip ...

Compleanno con pancione per Federica Nargi : l’ex Velina alla festa scatenata e… leopardata! [VIDEO] : Federica Nargi festeggia i suoi 29 anni con un pancione ingombrante, la bellissima ex Velina è all’ottavo mese di gravidanza Federica Nargi ha compiuto 29 anni. Dopo aver trascorso un tranquillo Compleanno insieme alla sua famiglia, la bellissima sarda si è concessa un party più scatenato insieme alle sue amiche. L’ex Velina però non ha potuto nascondere il pancione ormai ingombrante. Federica aspetta da Alessandro Matri la sua ...

Federica Nargi fa 29 anni. E su Instagram nasce il siparietto Matri-Balotelli : E sono 29. Federica Nargi spegne le candeline oggi e il primo a farle gli auguri non può che essere il suo fidanzato, nonché padre della sua bambina: Alessandro Matri. L'attaccante del Sassuolo ha ...

Federica Nargi - compleanno molto speciale. Con dedica Instagram - : Condivide il compleanno con CR7 , ma per il pluripremiato Pallone d'Oro non sono arrivate dediche così lusinghiere. Per l'ex velina, Federica Nargi , le dediche non sono mai troppe se a farle è ...

Matri cita Jovanotti per augurare buon compleanno a Federica Nargi : la dolce dedica del calciatore : Federica Nargi compie 29 anni, il dolce messaggio social di Alessandro Matri: il calciatore dedica alla compagna una canzone di Jovanotti Alessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più belle del panorama calcistico italiano. I due sprizzano amore da tutti i pori e a conferma che la loro relazione va sempre più a gonfie vele spunta una dolce dedica del calciatore de Sassuolo per il 29° compleanno della meravigliosa compagna, ...

Che divertimento per la figlia di Federica Nargi : prima la ‘scorpacciata’ di neve - poi il balletto con mamma per la piccola Sofia [VIDEO] : Che divertimento per la piccola Sofia con mamma Federica Nargi: prima la ‘scorpacciata’ di neve poi il balletto in salotto Federica Nargi non si ferma nemmeno in gravidanza: la bella ex velina, nonostante il pancione dove porta in grembo la sua secondogenita, non trascura la piccola Sofia. Dopo una passeggiata sulla neve, dove la prima figlia della compagna di Alessandro Matri ha fatto una simpatica ‘scorpacciata’ ...

Federica Nargi i cambiamenti si notano senza trucco : look casalingo sull'IG di Matri : Federica Nargi di recente è stata ospite del programma Verissimo, dove ha annunciato di aspettare un’altra femminuccia. Ricordiamo che l’ex velina è già mamma della piccola Sofia, avuta sempre dal calciatore Alessandro Matri. La Nargi si è detta molto contenta di questo nuovo arrivo ed ha ammesso di essere molto emozionata al pensiero del parto. Federica Nargi rappresenta la ragazza della porta accanto, come si può vedere da alcune immagini ...

Federica Nargi a Verissimo aspetto una bimba : Secondo fiocco rosa in arrivo per Federica Nargi, che ospite a “Verissimo”. L’ex Velina parla per la prima volta parla della sua seconda gravidanza: “Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente. Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia”. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, rivela anche chi sarà a decidere il nome della futura bambina: “Sarà un ...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 19 gennaio : Alessia Marcuzzi - Fabrizio Corona - Federica Nargi e Iva Zanicchi : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 19 gennaio: ai microfoni di Silvia Toffanin si raccontano Corona, Alessia Marcuzzi, Nardi, Federica Nargi e Zanicchi.

Federica Nargi E L'ANORESSIA/ "In famiglia abbiamo dei casi - conosco l'argomento" : FEDERICA NARGI, ospite di Verissimo, ha smentito di aver sofferto di anoressia. Ecco cosa ha detto la showgirl e alcune star che ne sono uscite

Tra anoressia e matrimonio - Federica Nargi racconta la sua seconda gravidanza e svela il sesso del bebè : Federica Nargi a ‘Verissimo’: la compagna di Alessandro Matri intervistata all’ottavo mese di gravidanza da Silvia Toffanin “Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente. – così Federica Nargi racconta la sua dolce attesa durante un’intervista a ‘Verissimo‘ – Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia. Il nome? Stiamo ancora decidendo, ...