Fariba al Grande Fratello? Tehrani risponde e sogna | “Giulia era incinta”

Grande Fratello 16 : il dottor Lemme e Fariba potrebbero far parte del cast : La sedicesima edizione del Grande Fratello dovrebbe iniziare ad aprile, ma sono già tantissime le indiscrezioni sul cast che Barbara D'Urso e gli autori starebbero mettendo su in queste settimane. Sul sito di Davide Maggio, per esempio, di recente si legge che nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare due personaggi molto particolari, che sono stati spesso ospiti nei programmi di "Carmelita"; stiamo parlando del contestato farmacista ...

