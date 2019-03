Facebook cancella in 24 ore 1 | 5 milioni di video dell' attacco alla moschea neozelandese 

Perché Facebook ha cancellato i post della senatrice che vuole 'farlo a pezzi' : Contengono un messaggio e un video: 'Tre società - si legge nel post - hanno un enorme potere sulla nostra economia e sulla nostra democrazia. Facebook, Amazon e Google. Le usiamo tutti. Ma nella ...

Su Facebook si potranno cancellare i dati raccolti da altre app : Facebook (foto Guillaume Payen/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Facebook ha annunciato che l’atteso strumento Clear History verrà rilasciato entro il 2019. Clear History è una funzione di controllo della privacy che permetterà all’utente di cancellare le informazioni che il social network raccoglie da app e siti web di terze parti. La Cnbc è stata la prima a riportare l’annuncio di David Wehner, direttore finanziario di Facebook, ...

Zuckerberg ci ripensa e consente agli utenti Facebook di cancellare i messaggi inviati : Dopo WhatsApp, anche su Facebook Messenger sarà possibile d'ora in avanti revocare i messaggi inviati, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo Mark si è deciso finalmente. D'ora in poi potrete ...

Cancellarsi da Facebook : sarai meno informato - ma più felice : A quanti di noi è mai venuto in mente di dire “basta” e di Cancellarsi, per una moltitudine di motivi diversi, da Facebook? Bene, perché chi ha avuto il coraggio di farlo, o di prendersi delle lunghe pause, sa che i benefici non sono pochi: meno ansia, meno arrabbiature, più tempo per coltivare i propri hobby, ed essere più incentrati su se stessi e più presenti con i propri amici e familiari. A riferirlo ora è un nuovo studio della Stanford e ...