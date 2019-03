F1 | Wolff non sta nella pelle | “questo è il Bottas che conosco Difficoltà Ferrari? Ecco

F1 - Wolff non si fida della Ferrari : “nonostante le ottime qualifiche - non so se siamo abbastanza veloci per vincere” : Il team principal della Mercedes si gode la prima fila ottenuta nelle qualifiche del Gp d’Australia, ma continua a non fidarsi delle Ferrari Giornata trionfale per la Mercedes a Melbourne, Hamilton e Bottas dominano le qualifiche del Gp d’Australia e si prendono l’intera prima fila con il britannico davanti al finlandese. photo4/Lapresse Una prestazione monstre, che lascia di stucco la Ferrari costretta a rincorrere con ...

F1 - Toto Wolff felice ma non troppo : “le prime libere sono andate bene - ma la Ferrari resta davanti” : Il team principal della Mercedes ha parlato al termine delle due sessioni di libere in Australia, esprimendo il proprio punto di vista Ottimo avvio di stagione per la Mercedes e, soprattutto, per Lewis Hamilton. Il pilota britannico chiude al comando le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia, dando un primo assaggio della forza della W10. photo4/Lapresse felice ma non troppo Toto Wolff al termine della giornata di ...

F1 - Wolff non si preoccupa del vantaggio accumulato dalla Ferrari : “non dobbiamo dimenticare che…” : Il team principal della Mercedes ha parlato della differenza di prestazione tra Mercedes e Ferrari, dimostrando di non esserne affatto preoccupato La Ferrari ha dimostrato di essere davanti a tutti in termini di prestazioni nel corso delle due sessioni di test svolte a Barcellona, palesando però qualche problema di affidabilità. AFP/LaPresse Il gap accumulato dal Cavallino però non mette di malumore Toto Wolff, convinto che la Mercedes ...

F1 – Tra Mercedes e Ferrari è guerra… aerodinamica - Toto Wolff attacca : “noi non siamo scemi” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’ala anteriore della Ferrari, sottolineando la diversità di vedute rispetto ai tecnici di Maranello Due strade differenti, due soluzioni completamente opposte che potrebbero spostare l’ago della bilancia da un lato o dall’altro nel corso del Mondiale 2019 di Formula 1. AFP/LaPresse Se la Ferrari ha scelta di montare sulla propria SF90 un’ala anteriore con profili che ...

F1 - Toto Wolff mette le mani avanti : “non possiamo vincere sempre - ho guardato la Ferrari e…” : Il team principal della Mercedes ha fatto il punto dopo questi primi giorni di test, piazzando la Ferrari davanti a tutti con ampio margine Il Mondiale 2019 non è nemmeno iniziato e la Mercedes ha già dato il via ai propri giochetti psicologici, spostando l’attenzione sulla velocità mostrata dalla Ferrari nel corso dei test di Barcellona. AFP/LaPresse Il team di Brackley da par suo ha continuato anche oggi a nascondersi, oscurando le ...

F1 - Test Barcellona – A tutto Wolff - dalla velocità della Ferrari ai cambi di regolamento : “non è un problema dimostrare alla FIA cosa facciamo” : Toto Wolff a 360 gradi nella prima giornata di Test di F1 a Barcellona: le parole del team principal Mercedes E’ iniziata la prima sessione di Test di F1 del 2019: i piloti sono tornati finalmente in pista, sul circuito di Barcellona, per Testare le loro monoposto nuove fiammanti e raccogliere dati utili per migliorarle in vista dell’esordio stagionale, previsto per il 17 marzo in Australia. Photo4/LaPresse Ha atteso il ...

F1 - Wolff non dà nulla per scontato : “non siamo favoriti per il titolo - ogni team ha la chance di vincere il Mondiale” : Il team principal della Mercedes ha parlato al sito ufficiale della scuderia, sottolineando come tutte le scuderie potranno ambire al titolo con il cambio di regolamento La nuova Mercedes è stata finalmente svelata, mostrandosi al mondo intero dopo aver compiuto un primo shakedown sulla pista di Silverstone con Valtteri Bottas. Il finlandese ha percorso 2.98 km al volante della nuova Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power + (questo il nome completo ...