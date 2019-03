F1 | Pagelle GP Australia 2019 | Bottas dominatore | Hamilton e Ferrari sotto shock

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello didi Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteridavvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewisrispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la, mentre la Red Bull si segnala con un Max Verstappen davvero in forma. Siamo solamente al primo capitolo dei 21 previsti in questa annata, ma è già tempo delle primeper i piloti del Mondiale F1. Andiamo a consegnarle.LEDEL GRAN PREMIO DIVALTTERI(MERCEDES) 10 e lode: Senza se e senza ma la migliore prova della sua carriera. Dopo una pole position vista svanire proprio in extremis, si rifà ampiamente in gara. Scatto perfetto al via, prima ...

OA_Sport : LE PAGELLE DEL GP DI AUSTRALIA #F1 2019: Valtteri #Bottas si supera, Lewis #Hamilton e Sebastian #Vettel arrancano,… - sportface2016 : #AustralianGP | Le pagelle dell'#AusGP: #Bottas domina, #Ferrari ko -