F1 oggi | GP Australia 2019 17 marzo | orario d’inizio e come vederlo in tv

F1 oggi - Qualifiche GP Australia 2019 : orari - programma - streaming e repliche : oggi, sabato 16 marzo, alle ore 07.00 italiane (diretta televisiva su Sky Sport), andranno in scena le Qualifiche del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Si prospetta la solita sfida tra Ferrari e Mercedes per la conquista della pole. Lewis Hamilton parte con i favori del pronostico. Il britannico, campione del mondo in carica, ha messo in mostra un passo eccellente con la propria W10 ed è intenzionato ad ottenere ...

F1 - GP Australia 2019 : come vedere in differita e replica le prove libere di oggi. Programma e orari su Sky e TV8 : CLICCA QUI SEGUIRE LE prove libere 1 DEL GP D’Australia DI F1 (15 MARZO, ORE 02.00) Oggi si è cominciato con le prime prove libere. Nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne (Australia) prenderà il via il Mondiale 2019 di Formula Uno. Si è partiti dal solito tema: Ferrari vs Mercedes. Cambiano i regolamenti ma quanto avvenuto nell’ultimo periodo rimane scolpito nella pietra. Sul circuito catalano si è ...

F1 oggi (15 marzo) - GP Australia 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere : CLICCA QUI SEGUIRE LE prove libere 1 DEL GP D’Australia DI F1 (15 MARZO, ORE 02.00) oggi si comincia con le prime prove libere. Nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne (Australia) prenderà il via il Mondiale 2019 di Formula Uno. Si parte dal solito tema: Ferrari vs Mercedes. Cambiano i regolamenti ma quanto avvenuto nell’ultimo periodo rimane scolpito nella pietra. Sul circuito catalano si è ...

Australia - catastrofiche alluvioni nel Queensland : a Townsville oltre un anno di pioggia in una settimana. “Non abbiamo mai visto niente di simile” [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...

Australian Open – Kvitova - sconfitta e lacrime… di gioia : “ho rischiato il ritiro - oggi sono qui e non riesco a crederci…” : Petra Kvitova in lacrime dopo la sconfitta nella finale degli Austarlian Open contro Osaka: la tennista ceca ricorda l’aggressione subita nel 2016 e omaggia il suo ritorno in una finale Slam Niente favola per Petra Kvitova. La tennista ceca, accoltellata alla mano da un rapinatore sul finire del 2016, ha sognato di coronare il suo ritorno al top nel tennis firmando la doppietta Australian Open e n°1 WTA. Sulla sua strada però, una ...

LIVE Sport - DIRETTA sabato 26 gennaio : attesa per Sofia Goggia - Lorenzo Musetti vince gli Australian Open juniores! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. In mezzo abbuffata di Sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta ...

Australian Open 2019 oggi (25 gennaio) - semifinale Novak Djokovic-Lucas Pouille : orario d’inizio - tv e streaming. Il programma completo : Gli Australian Open stanno per decretare il secondo finalista del tabellone di singolare maschile: lo spagnolo Rafael Nadal attende di conoscere il nome del suo avversario nell’atto conclusivo del primo Slam stagionale. Nella sessione serale (Australiana) di oggi, non prima delle ore 09.30 italiane si giocherà la semifinale della parte alta del tabellone. Si affronteranno sulla Rod Laver Arena il serbo Novak Djokovic, numero uno del ...

Australian Open 2019 oggi (23 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : oggi saranno completati i quarti di finale degli Australian Open: verranno infatti delineate le semifinali delle parti alte dei tabelloni di singolare. I match si giocheranno tutti sulla Rod Laver Arena: all’1.00 italiana apriranno le danze la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina, mentre non prima delle 3.00 si affronteranno la statunitense Serena Williams e la ceca Karolina Pliskova. A seguire la sfida tra il canadese ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi dei quarti di finale : Nadal e Tsitsipas in semifinale : Rafa Nadal si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, primo Slam del 2019. Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding, ha avuto vita piuttosto agevole nel suo quarto di finale, ...

Australian Open 2019 oggi (14 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Apprestiamoci a vivere una nona giornata negli Australian Open 2019 di tennis di tutto rispetto. Andranno in scena, infatti, i quarti di finale della parte basse sia del tabellone maschile e sia di quello femminile, previsti sulla Rod Laver Arena. Il via alle danze lo daranno il greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere dello svizzero Roger Federer, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che in questo 2019 ancora non ha perso un match. A seguire il ...

Australian Open 2019 oggi (21 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Comincia la seconda settimana degli Australian Open 2019, e lo fa con il completamento degli ottavi di finale maschili e femminili, in particolare quelli della parte alta del tabellone. Il match più importante della giornata, questa volta, è femminile: Simona Halep e Serena Williams apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena, per l’ottavo forse più atteso dal momento del sorteggio dei due tornei di singolare. A seguire, Novak ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi degli ottavi di finale : Nadal ai quarti : Rafael Nadal si qualifica senza troppi problemi ai quarti di finale degli Australian Open . Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e a segno esattamente dieci anni fa sul cemento della Rod ...

Australian Open 2019 oggi (20 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Tornano in scena i numeri due a Melbourne: agli Australian Open di tennis domani sarà tempo di quarto turno per le parti basse dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo sulla Rod Laver Arena l’iberico Rafael Nadal e sulla Margaret Court Arena la tedesca Angelique Kerber. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri di ...

IL GESTO ROMANTICO DI ANDREAS SEPPI/ Video - pioggia agli Australian Open : manda l'asciugamano alla moglie : Il GESTO ROMANTICO di ANDREAS SEPPI conquista gli Australian Open: piove a Melbourne? L'azzurro manda il raccattapalle a portare l'asciugamano alla moglie