F1 | GP Australia Vettel dal pit stop al team radio | ' Perché vado così piano?' VIDEO

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Brutta gara - ho sofferto con le gomme. Ora dobbiamo capire il perchè…” : Come inizio di stagione Sebastian Vettel sperava in ben altro. Il tedesco della Ferrari, infatti, ha vissuto un Gran Premio di Australia 2019 letteralmente da incubo. Dopo una qualifica nella quale aveva accusato quasi otto decimi nei confronti di Lewis Hamilton, la gara odierna si è chiusa a quasi un minuto da uno scatenato Valtteri Bottas. Il quarto posto finale, con una SF90 lontana anni luce dalle aspettative, non può certo far sorridere il ...

F1 Gp Australia : vince Bottas - Vettel quarto : MELBOURNE - Doppietta Mercedes sul podio del Gp d'Australia, con Valtteri Bottas che precede sul traguardo il campione del mondo Lewis Hamilton. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, che si ...

F1 – Australia amara per la Ferrari - Vettel analizza la sua gara : “ecco perchè ero così lento” : Vettel analizza la sua deludente gara a Melbourne: le parole del Ferrarista al termine del Gp d’Australia Una prima gara per nulla soddisfacente per la Ferrari: il team di Maranello ha piazzato le SF90 di Vettel e Leclerc rispettivamente al quarto e quinto posto al Gp d’Australia, fuori dal podio. Splendida vittoria per Bottas, seguito dal campione del mondo Lewis Hamilton e da Verstappen, autore di uno splendido sorpasso su ...

F1 Gp Australia : vittoria per Bottas - Vettel quarto : ... e conquista anche il punto per il giro più veloce,, Verstappen si lancia all'attacco di Hamilton per conquistare il secondo posto, ma il campione del mondo resiste. La Ferrari non hanno il passo ...

A Melbourne per la Ferrari è una domenica da dimenticare. Inizia malissimo il campionato 2019 di Formula Uno per le

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

Mercedes - che… Bottas alla Ferrari in Australia : il finlandese davanti a Hamilton - Vettel fuori dal podio : Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri Bottas, abile a precedere Hamilton e Verstappen. Male la Ferrari, con Vettel e Leclerc giù dal podio La Mercedes comincia alla grande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’Australia. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton, sverniciato al via dal compagno di ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Hamilton favorito - Vettel deve rimontare : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2019, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park a Melbourne (Australia) assisteremo al primo atto di una lunghissima stagione, comprendente 21 appuntamenti, dove ogni tappa sarà fondamentale per centrare il successo finale. Sull’asfalto Australiano il grande favorito è il britannico Lewis Hamilton. L’alfiere della Mercedes, in pole ...

F1 – Cambio di look per Vettel - il simpatico siparietto sui nuovi baffi col giornalista in Australia [VIDEO] : Vettel in Australia con dei baffi nuovi fiammanti: il giornalista li ‘incolpa’ del deludente risultato in qualifica, simpatico siparietto a Melbourne Sono andate in scena questa mattina le prime qualifiche della stagione 2019 di F1: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp d’Australia, affiancato in griglia dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo posto invece per la Ferrari di Sebastian Vettel (QUI ...

F1 – Qualifiche flop per Ricciardo a Melbourne - l’Australiano sorpreso dalle Ferrari : “test non veritieri - Vettel troppo lontano dalla pole” : Brutte Qualifiche per Daniel Ricciardo a Melbourne, le parole del pilota della Renault Le prime Qualifiche di stagione del campionato mondiale di Formula Uno sono andate in scena ed hanno incornato poleman Lewis Hamilton. Le due Mercedes saranno in prima fila domani a Melbourne e daranno filo da torcere alle due Ferrari di Vettel e Leclerc, rispettivamente terza e quinta sulla griglia di partenza del Gp d’Australia. Negative le ...

Roma, 16 mar., askanews, - 'Sono sorpreso del gap con la Mercedes, credo che lo siano tutti e anche loro stessi'. Al termine delle prima qualifiche della stagione di Australia Sebastian Vettel ammette