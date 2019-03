F1 | GP Australia 2019 | analisi della gara Mercedes dominante | Red Bull prima

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento del terzo posto - buoni segnali da questa gara” : Max Verstappen ha concluso al terzo posto il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melboune (Australia), l’olandese della Red Bull ha centrato la top-3, mettendo in scena una corsa di pregevole fattura, prendendosi il lusso di superare la Ferrari di Sebastian Vettel in pista, con problemi di gomme piuttosto importanti, e successivamente mettendo in pericolo la seconda piazza del ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Bottas e Mercedes inavvicinabili - inizio da incubo per la Ferrari : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una Rossa ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “La macchina era difficile da guidare - ma non sappiamo il perché” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...

Giovinazzi quindicesimo in Australia Automobilismo - formula 1 : a Melbourne il gran premio inaugurale del campionato del mondo 2019 : Antonio Giovinazzi non va a punti nel gran premio del debutto. Il pilota di Martina Franca, nel gp di Australia sul circuito di Melbourne, arriva quindicesimo perdendo una posizione rispetto alla ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Brutta gara - ho sofferto con le gomme. Ora dobbiamo capire il perchè…” : Come inizio di stagione Sebastian Vettel sperava in ben altro. Il tedesco della Ferrari, infatti, ha vissuto un Gran Premio di Australia 2019 letteralmente da incubo. Dopo una qualifica nella quale aveva accusato quasi otto decimi nei confronti di Lewis Hamilton, la gara odierna si è chiusa a quasi un minuto da uno scatenato Valtteri Bottas. Il quarto posto finale, con una SF90 lontana anni luce dalle aspettative, non può certo far sorridere il ...

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Lewis Hamilton deve accontentarsi della piazza d’onore nel primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il campione del mondo in carica ha pagato una partenza non convincente ed ha subito il sorpasso e il ritmo del team-mate Valtteri Bottas, indiavolato quest’oggi sull’asfalto Australiano. Per Lewis, dunque, 20 punti importanti in ottica campionato ma chiaramente la ...

Gp Australia 2019 - dominio Mercedes : vince Bottas su Hamilton : Altro che alba rossa. A Melbourne per la Ferrari è notte fonda. Sul circuito Australiano la Mercedes dimostra un imbarazzante dominio con un sorprendente Bottas che vince la corsa davanti ad Hamilton ...

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Uno straordinario Valtteri Bottas conquista il primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Un successo senza storia quello del finlandese all’Albert Park di Melbourne (Australia), a bordo della Mercedes, e anche sorprendente per le proporzioni, tenendo conto dei distacchi importanti rifilati a tutti, in primis al suo compagno di squadra Lewis Hamilton (secondo) che poco ha potuto al cospetto di un pilota così in feeling con la ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

F1 - Pagelle GP Australia 2019 : Bottas dominatore - Hamilton e Ferrari sotto shock - Verstappen col cuore : Non sarà stato il Gran Premio più spettacolare di tutti i tempi quello di Australia 2019 di Formula Uno, ma sicuramente ha regalato sorprese a ripetizione. Innanzitutto si segnala un Valtteri Bottas davvero sontuoso, lontano parente rispetto alla scorsa stagione, mentre ha dell’incredibile il passo indietro di Lewis Hamilton rispetto a ieri. Dopo le qualifiche, un’altra prova opaca per la Ferrari, mentre la Red Bull si segnala con un ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato gara : Bottas domina e precede Hamilton e Verstappen. Ferrari a picco : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una ...

F1 - GP Australia 2019 : come rivederlo in tv. Orario e programma differita su TV8. Le repliche su Sky : Stamattina si è corso il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne è incominciata la stagione con la gara d’apertura all’Albert Park, sul tracciato semicittadino è andato in scena un grande spettacolo e lo show non è mancato a degno inizio del campionato. Lewis Hamilton è scattato dalla pole position e ha subito brillato, le Ferrari non si sono tirate indietro con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica : A Melbourne si è disputato il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo all’Albert Park con i piloti che si sono dati battaglia per la vittoria, lo show non è mai mancato sul tracciato semicittadino nella terra dei canguri. Le Mercedes hanno dominato la gara con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, Ferrari in grandissima difficoltà con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Di seguito l’Ordine d’arrivo ...