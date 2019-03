F1 Ferrari | Vettel | «Dobbiamo capire cosa è successo»

F1 Ferrari - Leclerc : «Avevo il ritmo per superare Vettel» : MELBOURNE - Solo un quinto posto per Charles Leclerc al debutto con la Ferrari nel Gp d'Australia. 'Ho fatto una bella partenza, ho provato a battagliare cercando di superare sia Verstappen che Vettel ...

Ordine di scuderia Ferrari - Leclerc : "Potevo passare Vettel" : A Melbourne, nel primo GP della stagione 2019, non è stato l'esordio che tutti si aspettavano in casa Ferrari . In grande difficoltà Vettel , mentre Leclerc ha rispettato gli ordini di scuderia nel ...

F1 – Australia amara per la Ferrari - Vettel analizza la sua gara : “ecco perchè ero così lento” : Vettel analizza la sua deludente gara a Melbourne: le parole del Ferrarista al termine del Gp d’Australia Una prima gara per nulla soddisfacente per la Ferrari: il team di Maranello ha piazzato le SF90 di Vettel e Leclerc rispettivamente al quarto e quinto posto al Gp d’Australia, fuori dal podio. Splendida vittoria per Bottas, seguito dal campione del mondo Lewis Hamilton e da Verstappen, autore di uno splendido sorpasso su ...

In Australia prestazione mediocre delle Ferrari : quarto Vettel - quinto Leclerc : A Melbourne per la Ferrari è una domenica da dimenticare. Inizia malissimo il campionato 2019 di Formula Uno per le

Ordine d’arrivo F1 - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Valtteri Bottas in trionfo - Ferrari deludenti : Vettel quarto : Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Albert Park di Melbourne, la seconda guida delle Frecce d’Argento è scattata dalla seconda piazzola ed è stato incontenibile riuscendo a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo in carica partiva dalla pole position ma non è riuscito a ...

Mercedes - che… Bottas alla Ferrari in Australia : il finlandese davanti a Hamilton - Vettel fuori dal podio : Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri Bottas, abile a precedere Hamilton e Verstappen. Male la Ferrari, con Vettel e Leclerc giù dal podio La Mercedes comincia alla grande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’Australia. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton, sverniciato al via dal compagno di ...

F1 - Verstappen svernicia Vettel : la Red Bull mette il naso davanti alla Ferrari [VIDEO] : Nel corso del trentaduesimo giro del Gp d’Australia, Max Verstappen si prende la posizione su Sebastian Vettel con un sorpasso da urlo Il primo splendido sorpasso del 2019 tra i top team lo mette a segno lo scatenato Max Verstappen, che svernicia all’esterno Sebastian Vettel prendendogli la terza posizione. Una manovra da urlo quella del pilota della Red Bull, che non lascia scampo al tedesco della Ferrari costretto ad ...

F1 – Vettel sente il peso dell’assenza di Raikkonen in Ferrari : “ecco cosa facciamo col team senza Kimi” : Sebastian Vettel e la mancanza di Kimi Raikkonen: le parole del tedesco della Ferrari sul peso dell’assenza del finlandese nel team di Maranello Sta per iniziare la nuova stagione di F1: i piloti si sfideranno domani mattina per la prima gara del Mondiale 2019, in Australia. Oggi si sono disputate le prime qualifiche, che hanno visto Hamilton conquistare la pole position, seguito in griglia di partenza da Bottas e ...

F1 – Qualifiche flop per Ricciardo a Melbourne - l’australiano sorpreso dalle Ferrari : “test non veritieri - Vettel troppo lontano dalla pole” : Brutte Qualifiche per Daniel Ricciardo a Melbourne, le parole del pilota della Renault Le prime Qualifiche di stagione del campionato mondiale di Formula Uno sono andate in scena ed hanno incornato poleman Lewis Hamilton. Le due Mercedes saranno in prima fila domani a Melbourne e daranno filo da torcere alle due Ferrari di Vettel e Leclerc, rispettivamente terza e quinta sulla griglia di partenza del Gp d’Australia. Negative le ...

Formula 1 - lo sfogo di Vettel : "La Ferrari deve essere migliore di così" : un Vettel sorpreso quello nelle interviste post qualifica: sette decimi da Hamilton sono un distacco importante, soprattutto inaspettato. Che i test invernali a Barcellona avessero pronosticato un ...

?F1 - Gp Australia : Hamilton in pole - terza la Ferrari di Vettel. Seb : «Sorpreso del gap» : Primo Gran Premio della stagione della Formula 1 e prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. terza la...

F1 - Gp Australia : Hamilton in pole. Terza la Ferrari di Vettel : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra ...

F1 - Gp Australia : Hamilton in pole - terza la Ferrari di Vettel : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia . Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1 . terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...