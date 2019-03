F1 Ferrari | Binotto | «Non abbiamo sfruttato il nostro potenziale»

F1 – L’umiltà di Binotto al Gp d’Australia - il team principal Ferrari crede nella SF90 nonostante il risultato : “eravamo fuori posto” : Mattia Binotto non si lascia colpire dallo sconforto dopo il risultato della Ferrari nella prima gara della stagione di F1: il commento del team principal di Maranello al termine del Gp d’Australia E’ andata in scena questa mattina la prima gara della stagione 2019 di F1: Valtteri Bottas ha conquistato una significatissima vittoria oggi nel circuito di Albert Park, davanti al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e a Max ...

VIDEO Mattia Binotto : “Questo non è il vero potenziale della Ferrari. Torniamo a casa con umiltà - dobbiamo reagire” : “Da venerdì non ci siamo trovati a nostro agio su questa pista. Abbiamo provato a lavorare con l’assetto senza però trovare il bilanciamento giusto. Dovremo capire e la gara di oggi riflette le qualifiche di ieri. Di sicuro la nostra posizione non rispecchia le qualità della macchina e dovremo analizzare i motivi. Abbiamo acquisito tante informazioni e lavoreremo con umiltà per essere forti in Bahrein“. Sono queste le ...

F1 - delusione Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Australia : Binotto spiega i motivi del fallimento : Il team principal della Ferrari si è soffermato su cosa non ha funzionato nel corso delle qualifiche del Gp d’Australia Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quinto, non proprio il risultato che la Ferrari si attendeva alla vigilia delle qualifiche del Gp d’Australia. Mercedes troppo forte per il Cavallino, prova ne sono i sette decimi rifilati da Hamilton al tedesco del team di Maranello. photo4/Lapresse Un boccone amaro da ...

F1 – Primo scontro in casa Ferrari tra Vettel e Binotto - ma si tratta di… calcio : Seb stuzzica il suo team principal : Sebastian Vettel stuzzica il suo nuovo capo Binotto sul calcio: le parole del tedesco sulla sfida tra Inter e Eintracht Il pilota tedesco di Formula 1 Sebastian Vettel teme una controversia con il suo nuovo capo della Ferrari, Mattia Binotto, per motivi calcistici, visto che si sfideranno l’Eintracht Francoforte e l’Inter, giovedì in Europa League. Binotto, a capo della squadra Ferrari, è un tifoso dell’Inter e Vettel è ...

F1 - Binotto mette in chiaro le gerarchie in casa Ferrari : “ecco come ci comporteremo con Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha parlato del rapporto tra Vettel e Leclerc, mettendo le cose in chiaro Niente calcoli in casa Ferrari, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc verranno lasciati liberi di combattere l’uno contro l’altro, salvo situazioni particolari che verranno valutate nel corso della stagione. E’ quanto rivelato da Mattia Binotto, deciso a non dare ...

F1 - Binotto : «Ferrari stabile - ora la continuità». E la Mercedes è già vicinissima : La forza e la ragione, l'entusiasmo e la paura. Il titolo di campioni d'inverno fa bene al morale ma non conta nulla. Otto giorni di test prima del Gp inaugurale a Melbourne disegnano un quadro ...

