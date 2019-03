F1 – Daniel… Avocado ospita in casa Renault il suo simpatico tifoso | incontro epico in

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Daniel Ricciardo incontra il suo babyche lo ha ‘ribattezzato’ Daniel: scene dolcissime in Australia Alla vigilia del Gp d’Australia, esordio della stagione di F1, è diventato virale un simpaticissimo video di un piccoloconvinto che Daniel Ricciardo in realtà si chiami Daniel…. Il baby fan del pilota australiano ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati delle quattro ruote e, ovviamente, non è passato inosservato agli occhi di Ricciardo stesso, che lo ha voluto incontrare.Il bambino di soli 5 anni ha quindi avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Ricciardo, che gli ha chiesto: “quindi come mi chiamo?”. “Daniel”, ha risposto prontamente il, che ha portato in dono al pilota proprio il tanto chiacchierato frutto. Ricciardo ha scherzato e riso col suo, ...

blvs_gvost : Sto guardando a ripetizione il video del bambino che chiama Dan “Daniel Avocado” - f1reader : Video: 2019 Australian Grand Prix: Introducing Daniel 'Avocado' - MG__Racing : New video by FORMULA 1: 2019 Australian Grand Prix: Introducing Daniel 'Avocado' -