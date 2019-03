euro Il mio successo a 68 anni euro Mara Venier si rivela fra social network e ricordi

Vince 70mila euro al SuperEnalotto - si presenta a riscuotere il premio due giorni prima della scadenza : Protagonista della vicenda un giovane operaio salentino. Il 15 dicembre aveva fatto una giocata al Supernalotto tramite...

Corrado Guzzanti - conti in rosso : «Truffato dal mio amico - buco di 900 mila euro» : Dopo trent'anni di carriera nei supermercati cercava le scatolette di tonno meno care, non poteva permettersi altro. Era ridotto sul lastrico, come lo sconclusionato Lorenzo, uno dei suoi...

Corrado Guzzanti - conti in rosso : «Truffato dal mio amico - un buco di 900 mila euro» : Dopo trent'anni di carriera nei supermercati cercava le scatolette di tonno meno care, non poteva permettersi altro. Era ridotto sul lastrico, come lo sconclusionato Lorenzo, uno dei suoi...

Corrado Guzzanti rivela : “Truffato dal mio amico - un buco da quasi un milione di euro. Andavo avanti a scatolette di tonno” : “Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Questa cosa mi imbarazza ma per fortuna, grazie alla mia compagna che mi è rimasta sempre vicina a farmi coraggio, con molta lentezza ho ripreso a vivere. Ero in difficoltà anche a fare la spesa“. A raccontarlo in un aula del Tribunale di Roma è Corrado Guzzanti, che ha rivelato di esser stato raggirato e frodato da quello che non era ...

Corrado Guzzanti - conti in rosso : 'Truffato dal mio amico - un buco di 900 mila euro' : Dopo trent'anni di carriera nei supermercati cercava le scatolette di tonno meno care, non poteva permettersi altro. Era ridotto sul lastrico, come lo sconclusionato Lorenzo, uno dei suoi personaggi ...

La mamma del bimbo investito : euro "Il camionista lo faccio a pezzi" : Rimpiangerà il giorno in cui è venuto al mondo', afferma al Corriere. Poi parla del silenzio di questi giorni. Nessuno della famiglia dell'autista ha provato a contattarla: 'No, nessuno ci ha cercato.

Chef Rubio a Blogo : "Con Camionisti in Trattoria viaggio nell'europa che accoglie" : Gabriele Rubini, o Chef Rubio se preferite, è instancabile, va detto. Non solo perché in poco meno di un anno ha macinato tre stagioni di Camionisti in Trattoria, di cui l'ultima al via proprio questa sera, domenica 10 marzo 2019, alle 21.25 su Nove (dopo due edizioni su DMAX), ma soprattutto perché Rubini è uno e più che trino. E' uno che "si è mangiato il mondo", come racconta nel viaggio fotografico "tra storie, cibo e persone" pubblicato ...

Isola dei famosi - Corona '50.000 euro per il mio video Fake news'. Ma poi chiede scusa a Fogli : Mentre la moglie di Riccardo Fogli , Karin Trentini , prova a consolare il marito spiegando al pubblico che 'non lo sanno che tutto questo ci fortificherà. Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più ...

Isola - Corona : «50 mila euro per il mio video con Fogli? Oggi dirò la verità» : Fabrizio Corona è pronto a dire tutta la sua verità. E smentisce le voci sul compenso percepito per la sua partecipazione all'Isola dei famosi. «Cinquanta mila euro per un...

Landini : 'Il mio stipendio è di 3.700 euro netti al mese' Video : Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, guadagna 3.700 euro netti al mese. Lo ha detto lo stesso Landini parlando a Otto e mezzo su La7 e respingendo le accuse del leader 5 stelle Luigi ...

Federica Penati : "Dopo dieci anni chiedo giustizia per mio figlio alla corte europea. Gli ho fatto una promessa" : "Com'è possibile che nessuno mi abbia ascoltato?". Antonella Penati se lo sta chiedendo da dieci anni. Il 25 febbraio del 2009 suo marito, l'egiziano Mohamed Barakat, uccise a coltellate Federico, il loro bambino di 9 anni, per poi togliersi la vita. Il fatto accadde durante un incontro protetto nella Asl di San Donato Milanese. La donna ha parlato al Corriere della Sera: sta attendendo la sentenza per il ricorso che ha effettuato presso ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Agli europei devo fare il mio e se lo farò… Mondiali e Olimpiadi : posso saltare bene ovunque” : Gianmarco Tamberi si sta preparando per gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Gimbo partirà con i favori del pronostico nel salto in alto, ha timbrato un interessante 2.32 agli Assoluti Indoor di Ancona e salirà in pedana con la miglior misura stagionale a livello continentale: l’azzurro punta a conquistare una medaglia, possibilmente quella del metallo più pregiato. Il marchigiano ha ...

Conte : 'Il mio governo non cadrà - reggeremo dopo le europee' : Il premier risponde poi sull'avvitamento dell'economia e sulla reputazione internazionale dell'Italia: "So quanto costa e quanto sia insidioso ignorare gli effetti di uno spread alto: per i nostri ...

"Il mio governo non cadrà - reggeremo anche dopo le europee" : "Il governo terrà: anche dopo le Europee. Ho visto che Fitch ci classifica come Paese stabile con prospettive negative legate soprattutto all'instabilità politica; addirittura ipotizza elezioni anticipate in questo 2019. Sinceramente, questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le riforme non si è ancora esaurita". Il presidente del ...