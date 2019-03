Emma Marrone è sexy nuda nella vasca da bagno

Emma Marrone - rose nella notte : regalo inaspettato dopo il concerto : La felicità di Emma Marrone: un mazzo di rose nella notte per la cantante Non è la prima volta che Emma Marrone riceve dei fiori nella notte, precisamente dopo un concerto. Questa volta, però, sono davvero speciali, come ha fatto sapere lei stessa su Instagram: “Le rose più belle che io abbia mai ricevuto”. Chi gliele […] L'articolo Emma Marrone, rose nella notte: regalo inaspettato dopo il concerto proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone - oggi giorno speciale per la cantante : le parole dopo il traguardo : Emma Marrone ricorda un giorno speciale oggi e lo fa scrivendo su Instagram oggi è un giorno speciale per Emma Marrone! E come ogni volta che accade da quando è circondata dall’affetto di milioni di fan, anche oggi ha voluto coinvolgerli nel pensiero del giorno. Lo ha fatto scrivendo un bel messaggio su Instagram, che […] L'articolo Emma Marrone, oggi giorno speciale per la cantante: le parole dopo il traguardo proviene da Gossip e ...

Emma Marrone - svolta indie?/ Foto con Calcutta in bagno : "Insieme dopo il concerto" : Emma Marrone lo scatto rubato nei gabinetti degli uomini dopo un concerto con Calcutta che la prende da dietro: svolta indie

Ancora haters contro Emma Marrone per la cover di Shallow di Lady Gaga in duetto con Antonino Spadaccino (video) : Ancora una volta gli odiatori seriali della cantante salentina non rinunciano a palesarsi sui suoi canali social, ma stavolta gli haters contro Emma Marrone non si sono mossi per questioni politiche, come avvenuto di recente dopo il suo appello ai "porti aperti" e all'accoglienza dal palco del suo Essere Qui Tour - Exit Edition. Stavolta gli haters si sono scagliati contro la cantante per la cover di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper che ...

Emma Marrone canta 'Shallow' ma viene attaccata - Laura Chiatti : 'Sei la nostra Lady Gaga' : Ennesima polemica social per Emma Marrone. Dopo il polverone alzato di recente per la frase "Aprite i porti", la cantante è finita nel mirino di alcuni utenti della rete per aver "osato" interpretare una delle canzoni più amate del momento. Per fare gli auguri di compleanno al suo amico Antonino Spadaccino, la pugliese ha postato su Instagram un video in cui duettano sulle note di "Shallow". Ai tanti che hanno criticato la sua scelta di vestire ...

Emma Marrone - ancora polemiche sui social per un video postato dalla cantante : Emma Marrone, voce inconfondibile del panorama musicale italiano, è di nuovo finita nel mirino dei fan che la seguono su Instagram. Sembra che i follower non abbiano perdonato la pubblicazione di un post contenente un video che riprende la cantante salentina insieme all’amico Antonio Spadaccino, anche lui diventato noto per la partecipazione alla quarta serie di Amici (nel 2004) che lo vide vincitore del talent di Maria De Filippi. Nel video ...

Emma Marrone nel mirino degli haters. E la Chiatti prende le sue difese : Non c'è pace per Emma Marrone . La cantante finisce di nuovo nel mirino dei fan che non apprezzano l'ultimo video pubblicato sul suo profilo Instgaram. Nel botta e risposta interviene persino Laura ...

Emma Marrone sbotta : “Cattiveria”. Laura Chiatti : “La nostra Lady Gaga” : Emma Marrone sbotta dopo aver pubblicato un duetto con Antonino Spadaccino: “Cattiveria”. Laura Chiatti interviene: “La nostra Lady Gaga” Ci risiamo: Emma Marrone ha dovuto alzare di nuovo la voce sul web contro le malelingue. In sua difesa è intervenuta anche l’attrice Laura Chiatti. Il tutto è accaduto su Instagram, dopo che la salentina, per […] L'articolo Emma Marrone sbotta: “Cattiveria”. ...

Emma Marrone - riposo totale per la sciatalgia che l’ha colpita durante l’esibizione a Roma : Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti italiani più amate e seguite non solo dai giovani, ma soprattutto da chi con le sue canzoni, sogna e vive la quotidianità. L'artista lanciata da Amici, nelle scorse settimane, è stata al centro delle polemiche soprattutto dopo la sua partecipazione al concerto di Eboli dove ha urlato ai suoi numerosi fan la voglia di vedere aperti tutti i porti d'Italia, ma soprattutto dimostrando la sua posizione ...

Jared Leto : Joker in pausa - avanti con Emma Marrone - : Leto è anche un cantante, il suo gruppo hanno inanellato un successo dietro l'altro scalando le classifiche di tutto il mondo. Emma ha detto prima che uscisse il pezzo «Sono senza parole! Non vedevo ...

Alessandra Amoroso - Emma Marrone e i migranti : 'Ha il suo pensiero - l'ha voluto dire - ma...'. Sbotto di rabbia : Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo entusiasmante e ricco di impegni, a partire dalla tournée che è già sold out nelle principali città italiane. La cantante ha sempre avuto un ottimo ...

Alessandra Amoroso - Emma Marrone e i migranti : "Ha il suo pensiero - l'ha voluto dire - ma...". Sbotto di rabbia : Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo entusiasmante e ricco di impegni, a partire dalla tournée che è già sold out nelle principali città italiane. La cantante ha sempre avuto un ottimo rapporto con i fan e in generale con il popolo del web, tant'è che considera tutti la sua "Big Family".

Alessandra Amoroso difende l’amica Emma Marrone dopo le offese social : “Vergogna” : Alessandra Amoroso difende Emma Marrone dopo l’attacco social del consigliere Leghista Alessandra Amoroso ha voluto dire la sua opinione sulle offese social ricevute da Emma Marrone. La collega e amica è stata attaccata recentemente su Facebook da Massimiliano Galli, consigliere leghista di Amelia in provincia di Terni che, dopo il suo appello ai politici per far […] L'articolo Alessandra Amoroso difende l’amica Emma Marrone ...

Emma Marrone fermata da un problema di salute : Emma Marrone ha svelato con un post sul suo account Instagram di essere afflitta da un problema di salute. Nulla di grave o di preoccupante per la cantante salentina lanciata dal talent show Amici. A ...