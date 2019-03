Elezioni Basilicata | Salvini | Domenica avete due scelte e la folla grida

Elezioni regionali Basilicata 2019 - chi sono i candidati alla presidenza di Regione : Domenica 24 marzo sono previste le Elezioni regionali in Basilicata: si vota dalle 7 alle 23, in un unico turno. Verrà eletto presidente il candidato che prenderà più voti. Gli sfidanti sono quattro: Vito Bardi per il centrodestra, Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli per Basilicata Possibile e Carlo Trerotola per il centrosinistra.Continua a leggere