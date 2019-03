E' tutto loro quel che luccica | così parlano i muri di Roma

Gli Stati Uniti ritireranno tutto il loro personale diplomatico dal Venezuela : Gli Stati Uniti ritireranno tutti i loro diplomatici rimasti in Venezuela. Lo ha annunciato su Twitter il segretario di Stato Mike Pompeo, dicendo che «la decisione riflette il deterioramento della situazione in Venezuela e la conclusione che la presenza del

Fabrizio Cicchitto - la strigliata al governo : "Se la sinistra è viva è tutto merito loro" : Caro direttore, anche in politica il troppo stroppia. Da parte del Movimento 5 Stelle è stato messo in campo una sorta di variante del luddismo (la decrescita felice) sotto forma di demonizzazione della grande industria e delle banche e delle opere pubbliche e di ogni giustizialismo forsennato secon

tutto pronto per Lazio-Roma - il messaggio di Totti ai giallorossi : “vi voglio vedere così” : Il messaggio di Francesco Totti a poche ore dal derby della Capitale tra Lazio e Roma “Vi voglio vedere così….sempre con voi…forza ragazzi. Forza Roma“. Questo il messaggio di Francesco Totti a poche ore dal derby della Capitale. L’ex capitano giallorosso sui propri canali social ha postato insieme al messaggio l’esultanza del suo gol alla Lazio nel derby del 2005. (Spr/AdnKronos)L'articolo Tutto pronto ...

Atletico-Juventus - Dybala : “sappiamo già tutto del loro stile di gioco” : “Sappiamo gia’ tutto del loro stile di gioco, della tattica di Diego Simeone e di quanto sara’ difficile. Per andare in finale e vincere devi battere chiunque si trovi sulla tua strada, e non ci sono mai partite facili”. Sono le dichiarazioni di Paulo Dybala, in un’intervista a Uefa.com in vista della gara di Champions League contro l’Atletico: “sono molto forti in difesa, ma anche in contropiede. ...

Chievo-Roma 0-3 - tutto facile al Bentegodi : i giallorossi rispondono alla Lazio : La Roma vince 3 a 0 contro il Chievo nell'anticipo della 23giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che passano subito. Dormita difensiva del Chievo e vantaggio Roma, lancio di Sorrentino ...

Sanremo 2019 - salta l’ospitata di Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi : al posto della loro esibizione - gli avrebbero proposto uno “sketch osceno” e tutto è “cordialmente” saltato : Niente Villeggianti sul palco di Sanremo 2019. Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, sorelle per finta nel film omonimo diretto dalla Bruni Tedeschi, e molto amiche nella vita, non saranno ospiti di Claudio Baglioni come annunciato da tempo per via della troppa rigidità creativa degli organizzatori del festival. Il numero per presentare il film all’Ariston in mondovisione si dice prevedesse l’esibizione di Nada con Ma che freddo fa, mentre ...

SCUOLA/ Dsa - quei giovani con un modo tutto loro di diventare grandi : Dsa e apprendimento delle lingue classiche: si impongono nuovi metodi e nuovi percorsi, per rispettare un modo diverso di apprendere

Pagelle Fiorentina Roma 7-1 - voti Coppa Italia : Federico Chiesa magnifico con tre gol - giallorossi del tutto fuori partita : Vittoria nettissima della Fiorentina, che travolge la Roma per 6-1 con una prestazione estremamente convincente, unita a un’assenza mentale della Roma particolarmente evidente. I viola si qualificano per la semifinale della Coppa Italia estasiando il Franchi: Federico Chiesa è il vero protagonista della notte con una superlativa tripletta. Di seguito le Pagelle dell’incontro. Fiorentina Lafont, 6,5: Non corre grandi pericoli, anche ...