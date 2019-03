E’ morto Mario Marenco | indimenticabile ‘spalla’ di Arbore in tv

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) All'eta' di 85 anni, e'l'attore'spalla' in tv di Renzo. Nato a Foggia nel 1993, ha creato e interpretato numerosi personaggi come Riccardino, il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Mariuse molti altri. E' stato autore e protagonista di vari programmi televisivi, spesso in compagnia di Renzoe Gianni Boncompagni. Era da tempo ricoverato in ospedale.

