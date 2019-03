È morto Mario Marenco | attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta

ilpost

(Di domenica 17 marzo 2019) Èoggi a Roma a 85noto soprattuto per le collaborazioni con Renzo Arbore e GiBoncompagni in Rai e per le parti avute in alcune commedie italiane dell’epoca.

Agenzia_Ansa : E' morto l'attore e umorista Mario #Marenco, indimenticabile protagonista della tv di Renzo Arbore #ANSA - repubblica : È morto Mario Marenco, mr. Ramengo dell'Altra domenica - Agenzia_Ansa : E' morto Mario #Marenco, indimenticabile umorista nella tv di Arbore #ANSA -