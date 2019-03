È morto Marco Marenco - il "socio" di Renzo Arbore : addio a un pezzo di storia della televisione : All'età di 85 anni, è morto l’attore Mario Marenco, indimenticabile spalla televisiva di Renzo Arbore. Nato a Foggia nel 1993, ha creato e interpretato numerosi personaggi come Riccardino, il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Maren

Marco Minniti : "Mio padre pensava che io fossi inutile. È morto con questa convinzione" : "Mio padre era esageratamente coerente, se così si può dire, tanto che non venne nemmeno alla discussione della mia tesi di laurea, che riteneva del tutto inutile. E lui, mio padre, ha lasciato questo mondo convinto di aver dato alla luce un figlio a cui teneva particolarmente ma anche particolarmente inutile". Marco Minniti ha raccontato il difficile rapporto con suo padre a Un Giorno da Pecora su Radio1.Il deputato Pd ed ex ...

Marco Sguaitzer è morto/ Simbolo della lotta contro la Sla : ex calciatore del Mantova : Marco Sguaitzer, 59 anni, ex calciatore del Mantova, è morto dopo una lunga lotta contro la Sla di cui era diventato il Simbolo.

E' morto improvvisamente il collega Marco Caretti : Roma, 21 feb., askanews, - Marco Claudio Caretti ha lasciato la famiglia di Askanews. improvvisamente se n'è andato, lasciando un senso di vuoto in redazione. Aveva concluso ieri il suo turno serale, ...

La strano suicidio di Marco Pantani - il ‘pirata’ trovato morto con segni di violenza sul volto : Quando venne trovato cadavere nel residence Le Rose di Rimini il 14 febbraio del 2004, Marco Pantani aveva il volto e la testa coperti di lesioni. Per la Giustizia quei segni furono autoinflitti. Accanto al suo corpo fu trovata la palla di cocaina che lo avrebbe ucciso e anche quella si ritiene fosse di Marco. Per il Tribunale, insomma, Marco fece tutto da solo, ma mamma Tonina non ci crede: "Me lo hanno ammazzato". E sullo sfondo spunta un ...

Metro B di Roma - uomo morto mentre va a lavoro : choc alla fermata Marconi : morto sulla banchina della stazione Marconi della Metro B di Roma mentre andava a lavoro con alcuni colleghi: il dramma stamattina alle 8 tra le centinaia di passeggeri che affollano quotidianamente...

Sinnai. Il calciatore Marco Cogoni morto in un incidente a Quartu : Tragedia in via dell’Autonomia sul litorale quartese, dove Marco Cogoni, 19 anni di Sinnai, è morto nell’auto guidata da uno

La rivista tedesca pubblicizza una serie con Marco Giallini ma nel titolo spunta la bestemmia : “Porca M****** - un morto!” : Si tratta di una rivista di Berlino che, tra le sue pubblicazioni, ha anche un inserto per gli abbonati dedicato alla tv, con la programmazione bisettimanale dei canali tedeschi. E proprio Zitty Fernsehen, questo il nome dell’inserto, è protagonista di uno scivolone non da poco. Nell’annunciare una serie con protagonista Marco Giallini, il titolista deve essersi lasciato andare con l’italiano, usando una bestemmia al posto di ...