È derby Champions | Milan per ipotecare il 3Â° posto | ma l' Inter vuole mettere la freccia

Sorteggi Champions League - per la Juventus c’è l’Ajax. derby City-Tottenham. Manchester United contro il Barcellona : Poteva andare meglio ma anche molto peggio. La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Champions League. Andata ad Amsterdam il 9 aprile, ritorno a Torino il 16. I lancieri sono una della sorprese di questa Champions: hanno strappato un biglietto per i quarti dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid per 4 a 1 al Bernabeu. La Juventus, invece, arriva dall’impresa in rimonta sull’Atletico. In passato le ...

Consigli fantacalcio 28 giornata : Milan-Inter derby da Champions : Consigli fantacalcio 28 giornata – Archiviata la 27° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi la parentesi della settimana di coppe europee con il grande trionfo della Juventus di Allegri e Ronaldo e in attesa della sosta per i match della Nazionale di Roberto Mancini, è già tempo di pensare alla giornata numero 28 della Serie […] L'articolo Consigli fantacalcio 28 giornata: Milan-Inter Derby da Champions proviene da Serie A ...

Milan - countdown derby : Gattuso al bivio Champions : Nemmeno il tempo di mandare in archivio il successo di Verona contro il Chievo e la quinta vittoria consecutiva in campionato che in casa Milan è già tempo di voltare pagina e far partire il countdown ...

Aggressione in campo nel derby di Championship : Aggressione in campo durante il derby Championship, la Serie B britannica, tra Birmingham e Aston Villa. E' successo intorno al 10', quando un tifoso di casa è entrato in campo e colpito con un pugno ...

Milan - 3 punti “da Champions” : Gattuso espugna Verona ma rischia di saltare il derby : Piatek ancora una volta trascinatore del Milan con i suoi gol, anche a Verona il Milanista ha timbrato il cartellino con un gol da 3 punti Il Milan di Gennaro Gattuso arriverà al derby della Madonnina davanti all’Inter. Uno scenario che sembrava folle sino a qualche settimana fa, ma che si è verificato grazie ad un filotto di gare messo a segno dai rossoneri, in concomitanza con un periodo non felice per i ‘cugini’. ...

Gattuso e la corsa Champions : “dobbiamo badare a noi stessi! Non pensiamo al derby - nè a Ranieri” : La corsa Champions League sta animando il campionato italiano, dato che per lo scudetto il discorso sembra essere già chiuso: le parole di Gattuso sul suo Milan “Per giocare la partita di domani non c’è bisogno di pensare al derby. I tre punti in palio sono sempre gli stessi. Peraltro nella storia recente della squadra si fa fatica con questo tipo di squadre“. Non abbassare la guardia e affrontare nel migliore dei modi la ...

Calcio - Champions League 2019 : Porto-Roma. Dimenticare il derby per centrare i quarti : La situazione è davvero molto simile a quella vista lo scorso anno. Tante delusioni in campionato, dove in questa stagione è addirittura a rischio la quarta piazza (e dunque la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione internazionale), resta solamente la Champions League. Nell’andata degli ottavi di finale allo Stadio Olimpico con il Porto è arrivata, molto probabilmente, la miglior prestazione di questo 2019 da ...

La Lazio stravince il derby : 3-0 alla Roma - super corsa Champions : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

La Lazio vince il derby 3-0. Roma un bruttissimo ko in vista del ritorno di Champions : La Lazio batte la Roma per 3-0 e frantuma il sogno giallorosso di agganciare l'Inter al quarto posto. I Romanisti, fermi a 44 punti devono anzi guardarsi le spalle proprio dai biancocelesti quota 41, con una partita in meno, dal Torino a 38 che domani affronterà in casa il Chievo e dall’Atalanta che

Caicedo-Immobile - la Lazio balla sulle… punte : figuraccia Roma nel derby per la Champions : La Lazio torna finalmente a vincere il derby con la Roma, ottenendo tre punti fondamentali nella corsa verso la zona Champions Un derby speciale, una vittoria che mancava dall’aprile del 2017, addirittura dal novembre 2012 in casa. La Lazio si prende tutto in una volta, tre punti fondamentali nella corsa Champions League e un successo esaltante che scaccia via i dubbi sulla condizione dei biancocelesti. Fabrizio ...

Lazio-Roma - dalle 20.30 La Diretta derby fondamentale per la zona Champions : Si gioca alle ore 20.30 del sabato nella meravigliosa cornice dello stadio Olimpico uno dei due big match di questa 26esima giornata di campionato, il sentitissimo Derby di Roma tra la squadra ...

Simone Inzaghi : 'Vogliamo andare in Champions' e si prepara al derby Roma-Lazio : L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'attesissimo derby della Capitale, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo gli obiettivi stagionali della sua squadra. La partita di questa sera può valere una stagione intera, non solo per l'orgoglio dei tifosi, ma anche per la classifica: la Roma si trova infatti al quinto posto e la Lazio al sesto. Il distacco fra esse è di ben sei punti, ma con una vittoria della ...

Calcio : Milan. Gattuso ne' derby - ne' champions - testa a Sassuolo : CARNAGO - "Dobbiamo pensare partita per partita. Domani e' una gara fondamentale, non bisogna pensare al derby.

