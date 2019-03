Dove vedere Betis-Barcellona in diretta streaming o in tv

Napoli-Udinese streaming : Dove vedere il match - no Rojadirecta : Napoli-Udinese streaming – Il Napoli di Carlo Ancelotti ospita l’ Udinese di Davide Nicola nella 28ª giornata di Serie A . I partenopei sono secondi in classifica con 57 punti,attardati di 18 lunghezze dalla Juventus che guida la classifica dall’alto dei suoi 75 punti. Ancora ai box Albiol e perso anche Chiriches in settimana, Ancelotti in difesa rilancerà Maksimovic accanto a Koulibaly […] More

Milan-Inter - diretta tv e streaming : Dove vedere il derby della Madonnina : Il giorno del derby della Madonnina è finalmente arrivato. Milan e Inter scenderanno in campo questa sera, alle ore 20.30, per una delle stracittadine più attese delle ultime stagioni. Proprio così, perché per la prima volta dopo anni entrambe le compagini sono in piena corsa per la Champions League. I rossoneri sono attualmente al terzo posto, seguiti – ad un punto di distanza – proprio dai nerazzurri. La squadra di Spalletti è intenzionata ...

Genoa-Juventus streaming : Dove vedere il match - no Rojadirecta : GENOA JUVENTUS streaming – Il Genoa di Cesare Prandelli ospita la Juventus capolista nel lunch match della 28ª giornata di Serie A. La Vecchia Signora guarda tutti dall’alto verso il basso ancora imbattuta con 75 punti e un cammino con 24 vittorie e 3 pareggi. Prandelli ritrova in porta Radu, che ha superato il problema fisico che lo ha costretto […] More

Torino-Bologna streaming : Dove vedere il match - no Rojadirecta : TORINO BOLOGNA streaming – match importante quello di questa sera, Torino-Bologna alle ore 20:30 si sfidano. Il Torino di Walter Mazzarri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell’anticipo serale del sabato della 28ª giornata di Serie A . I piemontesi occupano il 6° posto in classifica assieme all’Atalanta, gli emiliani sono terzultimi con 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi […] More

SPAL-Roma streaming : Dove vedere il match - no Rojadirecta : SPAL ROMA streaming – Dopo l’esordio con vittoria all’Olimpico, Claudio Ranieri chiede conferme alla sua Roma nell’insidiosa trasferta di Ferrara contro la SPAL di Leonardo Semplici, in programma per la 28ª giornata di Serie A. Semplici si affiderà al consueto 3-5-2: davanti al portiere Viviano, la linea difensiva a tre sarà composta da Cionek, Felipe e Bonifazi. A centrocampo sulla […] More