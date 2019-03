Douglas Costa Juventus | la confessione a sorpresa del brasiliano

Juve - Douglas Costa : 'Avevo dubbi su Ronaldo - con lui possiamo scrivere la storia' : Quando è arrivato già pensavo fosse il migliore del mondo, poi ho scoperto un ragazzo molto semplice, ma anche molto competitivo. Gli piace vincere. Era proprio quello che ci serviva. Un calciatore ...

Douglas Costa tra infortuni e bravate - può saltare anche l’Ajax : Alla Juve temono un infortunio muscolare Il Corriere di Torino, sempre molto puntuale nelle cronache, scrive un’altra puntata del mistero Douglas Costa il brasiliano della Juventus che quest’anno – come scrivono – ha fatto parlare soprattutto per questioni extracalcistiche: prima lo sputo in faccia a Di Francesco, Costato quattro giornate di squalifica. Poi l’incidente (con torto) in automobile del 4 febbraio, con ...

Juventus - contro il Genoa non convocati Ronaldo e Douglas Costa

Infortunio Douglas Costa - ultimissime : ecco quanto tornerà in campo : Infortunio Douglas Costa- Nuovo ko nella rifinitura pre Juventus-Atletico Madrid e nuovi tempi di recupero prima di un pronto rientro in campo. Douglas Costa si prepara a far rientro in gruppo soprattutto per la parte finale di stagione, la quale si annuncia decisiva. Chiaro che, ora come ora, l’esterno brasiliano proseguirà il suo recupero con […] More

Mercato Juventus - Douglas Costa via? Il sostituto lo porta Kean : Mercato Juventus -Non solo Cristiano Ronaldo, dominatore indiscusso delle scene dopo la tripletta di ieri contro l’Atletico Madrid. Gli ottavi di finale di Champions League hanno messo in mostra diversi talenti cristallini pronti a compiere un ulteriore passo in carriera. Le prime pagine vanno ovviamente ai calciatori dell’Ajax, autori di una vera e propria intesa sul campo […] More

Juventus - anche Douglas Costa fa "los huevos" : Visualizza questo post su Instagram #j#juve#Juventus#sport#calcio#football#altleticomadrid#italy#italia#torino#blackandwhite#biancoenero#finoallafine#championsleague#madrid#spagna#instagram#instalike ...

Rigore CR7 : Barzagli urla - gestaccio Douglas Costa verso Simeone : Rigore CR7 – La Juventus batte 3-0 l’Atletico Madrid e vola ai quarti di finale di Champions League. Una vittoria totale, culminata con il Rigore decisivo di Cristiano Ronaldo. Un Rigore che ha fatto esplodere tutto l’Allianz Stadium, ma anche la tribuna dove erano presenti i giocatori bianconeri infortunati. Barzagli non trattiene la sua gioia […] More

Juventus-Atletico Madrid - Ronaldo segna il rigore e Douglas Costa imita Simeone : la “sobria” esultanza verso il Cholo : Cristiano Ronaldo segna il terzo gol contro l’Atletico Madrid, su rigore, e i giocatori juventini, sugli spalti, si sono scatenati. Più di tutti, Douglas Costa che, in direzione della panchina di Diego Simeone, ha simulato il gesto fatto dall’allenatore nella partita di andata e che aveva suscitato diverse polemiche.

Juve - Allegri : "Douglas Costa non ci sarà. Vincere darebbe una bella spinta" : Massimiliano Allegri. Ansa Dev'essere destino che alla vigilia delle gare con l'Atletico ci sia sempre qualche intoppo e che le conferenze stampa di Massimiliano Allegri diventino un bollettino medico:...

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...