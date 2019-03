Dorothea Wierer | che colpi | la ' Miss' del biathlon LE FOTO

Mondiali di biathlon - Oro di Dorothea Wierer e Wilfried Pallhuber nella mass start | FOTO : ...

L'Italia del biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : L'Italia del biathlon torna sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e, cosa ancora più importante, Dorothea Wierer entra nella storia di questo sport, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale. Èsuccesso al Mondiale in corso a Oestersund, in Svezia, dove l'atleta di Anterselva, conquista un successo storico e anche inaspettato, considerando le sue non perfette condizioni fisiche che le avevano ...

Biathlon - storico oro di Dorothea Wierer nel mass star : “Dedico la vittoria alle mie compagne” : Non succedeva dal 1997. L’azzurra Dorothea Wierer conquista la prima medaglia iridata femminile nel Biathlon mass star per l’Italia. L’atleta ha compiuto un autentico capolavoro nella gara che chiude la rassegna iridata di Oestersund, la mass start: arrivava da un’indisposizione che l’aveva costretta a rinunciare alla staffetta femminile, si presenta alla grande al via, trovando tre volte lo zero nei primi tre poligoni e arrivando al ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Ho vinto perché non mi aspettavo nulla. Dedicata alle ragazze della staffetta” : Dorothea Wierer è entrata nella storia del Biathlon italiano, diventando la prima donna a conquistare una medaglia d’oro ai Mondiali nella mass start di Oestersund. L’altoatesina, oltretutto, si trova appaiata a Lisa Vittozzi al comando della classifica generale di Coppa del Mondo quando mancano appena tre gare alla conclusione. La 28enne di Rasun ha ammesso di aver finalmente posto fine all’allergia ai grandi eventi che ...

