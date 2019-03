' Donne d' Europa' | Mercedes Bresso a Palazzo Spinola

Europa - lunedì pomeriggio Mercedes Bresso a un convegno sulle Donne : ... della scienza e della ricerca: il ruolo che potrebbe svolgere l'Europa in relazione a quello delle donne nel processo di rinnovamento delle future politiche europee nel lavoro, l'economia, la ...

Donne - la start up 'Le contemporanee' : idee e leggi per un'Europa più equa : Punta a dar voce ai talenti femminili la start up sociale e digitale 'Le contemporanee', appena nata grazie all'impegno di Sarah De Pietro,...

'Le scritture delle Donne in Europa' : una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

8 Marzo - Festa delle Donne : “Italiane le più generose d’Europa nei trapianti da viventi” : Madri, mogli, sorelle e fidanzate: in Italia le Donne che donano i propri organi per un trapianto da vivente sono il doppio degli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni in vita, resa nota alla vigilia dell’8 Marzo. I numeri parlano chiaro. Dal 2001 al 2017 sono state 3.487 le persone che hanno scelto di donare un rene o una porzione del fegato: 2.322 Donne (il ...

Donazioni di organi - le Donne italiane sono le più generose d’Europa : Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le più generose con il doppio delle Donazioni rispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle Donazioni. A livello europeo, l’Edqm (European Directorate for the Quality of Medicines) ...

Donne : soltanto 1 su 4 siede nei cda delle società quotate in Europa - ma l'Italia fa meglio : In altre parole, sebbene il mondo rosa costituisca circa la metà degli occupati nell'Unione europea, continua a essere sottorappresentato nelle posizioni di dirigenza. Lo rivelano i numeri raccolti ...

Tremila in corsa per le Europarlamentarie M5S - appena il 13% di Donne : I candidati alle Europarlamentarie 5 stelle sono 2994, di questi solo 405 donne, appena il 13% del totale. Sulla piattaforma Rousseau, in vista delle elezioni europee del 26 maggio, si registra la bassa percentuale di candidature femminili rispetto a quelle maschili.All'AdnKronos, l'associazione Rousseau rende note le cifre delle circoscrizioni con più candidati. "Vince" quella meridionale con 914 candidature. Nella Circoscrizione Isole ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : nel parallelo di Tignes terzo posto per Lorenzo Moschini - tra le Donne dominio francese : Oggi a Tignes, Francia, si sono disputati due slalom paralleli valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella prova maschile brillante terzo posto per Lorenzo Moschini che ha superato il padrone di casa Maxime Rizzo nella finale per il 3/4 posto. Nella prima manche pesante errore del francese che ha permesso al nostro portacolori di gestire nella seconda manche per poi vincere e centrare il gradino più basso del podio. Alex Vinatzer, ...

Aborto - il Consiglio d’Europa all’Italia : “Ancora disparità d’accesso. Discriminate le Donne e i medici non obiettori” : “Ci sono ancora considerevoli disparità d’accesso all’interruzione di gravidanza a livello locale”. Secondo il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d’Europa nonostante la “situazione sembri migliorata”, in Italia continuano a esserci problemi sull’applicazione della legge 194 per l’interruzione di gravidanza (qui l’inchiesta di Fq MillenniuM 40 anni dopo la legge). Nel documento, ...