Dominik Windisch ma cosa hai fatto! Da 24esimo a oro mondiale nella mass start maschile

VIDEO Dominik Windisch campione del mondo - ultimo poligono folle : da 11° a primo! : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello: dopo Dorothea Wierer, arriva il trionfo di Dominik Windisch nella mass start maschile dei Mondiali 2019 a

Biathlon - IL DIO DEL VENTO! Dominik Windisch da 24° a oro mondiale nella mass start! Rimonta epica in una gara folle! : La domenica della gloria. L’Italia aveva dovuto aspettare 22 anni per vincere un oro ai Mondiali di Biathlon. Oggi ad Oestersund (Svezia) ne sono arrivati addirittura due in un colpo solo. Dopo l’apoteosi di Dorothea Wierer, è toccato a Dominik Windisch laurearsi campione del mondo nella mass start in quella che verrà ricordata come una delle gare più pazze e folli di tutti i tempi. Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Sono arrivato un po’ aggressivo al poligono” : Al sito federale hanno parlato al termine della 10 km sprint maschile i tre azzurri che si sono qualificati per l’inseguimento di domani, i quali però non possono essere soddisfatti appieno della loro prima gara individuale ai Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia. Queste le loro dichiarazioni. Il migliore è stato Dominik Windisch: “Ho fatto qualche errore di troppo. Sono arrivato un po’ aggressivo al poligono, volevo ...

Mondiali Biathlon 2019 - Dominik Windisch : “Nella giornata giusta mi gioco la medaglia” : A poche ore dal via del Mondiale 2019 di Biathlon, che prenderà il via da Oestersund (Svezia), ci siamo confrontati con Dominik Windisch, il grande protagonista dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per i colori azzurri. Come lo scorso anno, durante la stagione di Coppa del Mondo non è riuscito a mantenere la continuità di rendimento, ottenendo come migliore risultato il quinto posto nella short individual di Canmore (Canada). Da outsider però ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dominik Windisch lancia il guanto di sfida ad Östersund : Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 7 al 17 marzo Östersund sarà la capitale del Biathlon mondiale. Sulle nevi svedese i più forti atleti del Pianeta con sci stretti ai piedi e fucile sulle spalle si contenderanno i titoli iridati per centrare il bersaglio grosso ed arrivare il più velocemente possibile all’arrivo. Una delle discipline più spettacolari del panorama degli sport invernali è pronta quindi a regalarci tante emozioni e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : la prima short individual della storia è di Johannes Boe. Dominik Windisch - quinto - è il miglior azzurro : Dominio incontrastato del norvegese Johannes Boe nella prima short individual della storia della Coppa del Mondo di Biathlon: nel gelo di Canmore, in Canada (si è gareggiato a -14.6°C), il re della classifica generale certifica il suo strapotere con uno stratosferico zero al poligono associato al miglior tempo sugli sci (15 km percorsi) e conclude in 35’27″9. Sul podio il connazionale Vetle Sjaastad Christiansen, staccato di ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dominik Windisch : “Sono davvero contento della mia gara - ho fiducia per domani” : Un sorridente Dominik Windisch ha parlato dopo la Sprint di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, dove ha fatto segnare il decimo tempo assoluto davanti al pubblico di casa, con un bersaglio mancato nella seconda serie. Oltre che ad essere un buon punto di partenza per l’inseguimento di domani, la decima posizione rappresenta anche il suo miglior risultato stagionale: “Sono molto contento, ho ...