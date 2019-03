Domenica Live - lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta (VIDEO) : Domenica Live, arriva la lite tra l’opinionista Karina Cascella e l’ex naufraga Rosa Perrotta Puntata molto movimentata, non c’è che dire. A Pomeriggio 5 sono quasi venute alle mani le opinioniste Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due si sono scontrate sul tema della chirurgia plastica. “Ho sempre detto che Rosa è una bella ragazza e si è rifatta le … Continue reading Domenica Live, lite tra Karina Cascella e Rosa ...

Barbara D’Urso ha un battibecco a Domenica Live : il botta e risposta : Domenica Live, Barbara D’Urso contro Salvini: “Le famiglie arcobaleno esistono” Nella puntata odierna di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Matteo Salvini per parlare degli ultimi argomenti più discussi negli ultimi giorni, tra cui la Tav, le elezioni europee e la legittima difesa. Non è mancato qualche momento di tensione, soprattutto in merito al Congresso sulla Famiglia a Verona. Per il Ministro, la famiglia è ...

Nancy Coppola/ Video - con la figlia Giulia 'per mio marito una gioia' - Domenica Live - : Nancy Coppola è diventata mamma della piccola Giulia: oggi in collegamento con Domenica Live ha voluto presentare la sua bambina!

Nancy Coppola a Domenica Live presenta la figlia Giulia : "Una bella gioia" (video) : Nancy Coppola, a 5 giorni dal parto, è riapparsa in tv, oggi, a 'Domenica Live', per far conoscere a tutti i fan, la sua secondogenita, Giulia, frutto dell'amore con il marito Carmine. Le telecamere del programma pomeridiano di Barbara D'Urso hanno seguito, da vicino, le fasi più emozionanti degli ultimi attimi prima dell'incontro d'amore tra la bimba ed i suoi genitori fuori dalla sala operatoria.prosegui la letturaNancy Coppola a Domenica Live ...

Alessia Macari a Domenica Live : "Sposo Oliver Kragl. Vivremo a Foggia" (video)

Domenica Live - Alessia Macari in lacrime : “Era il mio eroe!” : Alessia Macari a Domenica Live ricorda Nonno Silvio e scoppia a piangere Svelata a Domenica Live, finalmente, la coppia che convolerà a nozze tra qualche mese: Alessia Macari sposa OLiver Krangl. Ospite nel salotto Domenicale di Barbara D’Urso, tra le altre cose, Alessia Macari è scoppiata a piangere, ricordando la scomparsa di suo nonno Silvio. L’uomo, 78enne, è morto qualche giorno fa e la vincitrice della prima edizione Vip del ...

Domenica Live/ Anticipazioni : matrimonio e busta choc - Salvini torna da Carmelita : Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live in onda su Canale 5 dalle 17.10 circa: Barbara d'Urso torna in diretta con tantissime esclusive choc!

Domenica in e Domenica Live : ospiti e anticipazioni di oggi 17 marzo : Domenica in e Domenica Live: ospiti e anticipazioni di oggi 17 marzo Nuovo appuntamento con le madrine della Domenica pomeriggio. Su Rai 1 Mara Venier avrà come ospite, ancora una volta, Paola Barale. La ex soubrette ci parlerà, apertamente, della fine della sua storica relazione con Raz Degan e di come è stata la sua vita in seguito alla rottura. Spazio anche al cinema con Pif, che concederà un’intervista alla padrona di casa ...

Domenica In e Domenica Live : chi sono gli ospiti di domenica 17 marzo 2019 : Chi sono gli ospiti di domenica Live e domenica In il 17 marzo 2019 Nuovo appuntamento in tv con Mara Venier. domenica In torna su Rai Uno con tanti e diversi ospiti. Nella puntata di domenica 17 marzo 2019 saranno protagonisti: Red Canzian, Lino Banfi, Rosanna Banfi, Pif, Giusy Ferreri, Boombdabash. Tornerà poi, come anticipato […] L'articolo domenica In e domenica Live: chi sono gli ospiti di domenica 17 marzo 2019 proviene da Gossip e ...

Barbara D’Urso sfida Mara Venier? “Domenica Live vinceva per 5 ore” : Domenica Live torna a sfidare Mara Venier? La dichiarazione di Barbara D’Urso In questi ultimi mesi tra Barbara D’Urso e Mara Venier è stata guerra fino all’ultima cifra di share, in merito agli ascolti di Domenica Live e Domenica In. Le due rivali non si sono risparmiate frecciatine a vicenda tramite i rispettivi canali social ufficiali. La padrona di casa di Live – Non è la D’Urso ha smentito, però, in più ...

Barbara d'Urso : "L'azienda vorrebbe farmi tornare a fare Domenica Live per cinque ore". E su Corona... (video) : Domenica Live mette le paillettes e l'abito bello per trasferirsi alla sera. Domani, mercoledì 13 marzo, debutterà Live - Non è la d'Urso ovvero il ritorno al prime time (con un programma di parola) di Barbara d'Urso. Un esperimento simile era già stato testato nel 2011, con Stasera che sera, senza grande successo. Stavolta ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Il parterre di ospiti, anzitutto: da Heather Parisi alla famiglia ...

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live per l'indifferenza dell'ex fidanzato : Paola Caruso sperava in un lieto fine, ma purtroppo l'ex fidanzato ha scelto di non presentarsi il giorno del parto, dando un nuovo dispiacere alla showgirl diventata celebre grazie alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questi mesi, la calabrese è stata protagonista di numerose interviste in cui spiegava di essere stata sedotta e abbandonata dall'imprenditore Francesco Caserta subito dopo aver scoperto di essere rimasta ...