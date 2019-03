Domenica In - sconcerto in diretta : Mara Venier bacia l'ospite vip e lo massacra : "Sei di legno" : Mara Venier, come sempre, è incontenibile. La conduttrice, durante Domenica In, per scherzare sui baci cinematografici, ne prova uno con il suo ospite, Pif. I due si scambiano un finto bacio sulla bocca, i fan impazziscono sui social. Alla fine della gag, la Venier lo prende in giro: "E' vero, sei d

Domenica Live - Daniele Interrante si presenta così : sconcerto in studio : A Domenica Live Daniele Interrante si è presentato con un look nuovissimo scatenando i social. L'ex tronista di Uomini e Donne da Barbara D'Urso ci è andato con i capelli ingellati e tirati indietro e con i baffi. Uno stile ritenuto un po' troppo "vecchio" per alcuni: "Ma da quando Daniele Interrant